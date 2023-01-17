CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Импортонезависимость
|

TenChat запустил новую версию приложения с возможностью публиковать видео

Социальная сеть TenChat была восстановлена после удаления из App Store и выпустила обновление для iOS и Android. Ключевая функция новой версии приложения — возможность добавлять в публикации видеоролики длительностью до трех минут.

Главная особенность в обновлении социальной сети — возможность добавлять видео в публикации. Для удобства пользователей встроен редактор, который позволяет выбирать нужный для публикации фрагмент, а также сокращать или увеличивать его.

Полностью обновлено навигационное меню приложения: появилась вкладка «Профиль» для перехода в аккаунт пользователя; «Люди» с расширенным поиском пользователей и обновленными алгоритмами персональных рекомендаций для эффективного нетворкинга;

«Потоки» — в этой вкладке сосредоточена экосистема с уникальными решениями для поиска новых точек роста в бизнесе и карьере.

В следующих обновлениях соцсети пользователи смогут размещать здесь проекты, заказы и вакансии.

Среди других новшеств обновления TenChat — рекомендованные истории в ленте. Теперь пользователи видят не только историй своих подписчиков, но и популярных авторов. Так интересный контент получит еще больше органических охватов.

«Приложение TenChat восстановлено в App Store — все снова работает стабильно, и угроз больше нет. В январе 2023 г. мы не только оперативно решили задачи, связанные со скачиванием приложения, но и запустили масштабное обновление. Возможность публиковать видео позволит авторам не ограничивать себя в форматах подачи контента, а новая вкладка “Потоки” станет большим прорывом для делового сообщества TenChat. В “Потоках” каждый пользователь сможет найти новые каналы для заработка и развития бизнеса», — отметил Олег Ратунин, генеральный директор TenChat.

***

TenChat — российская деловая социальная сеть. Суперапп-архитектура приложения сочетает в себе функционал социальной сети и мини-сервисы для деловых и личных целей — от аналитики по компаниям России до поиска тендеров. Лента соцсети отличается «умным» алгоритмом «Зевс», который продвигает только интересные аудитории публикации. Преимуществом соцсети также является SEO-индексация контента в поисковых системах. Количество пользователей TenChat уже превышает 2 млн человек.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Число кибератак на российские госорганы выросло в три раза

Сбербанк через три дня закроет россиянам доступ к своему приложению на iPhone и Android. Но не всем

Власти Китая перехватывают управление техногигантами

На российского майнера повесили десятки миллионов долга за электричество после принудительного пересчета тарифов

Знаменитый кулинарный сайт удалит десятки тысяч рецептов на русском языке

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще