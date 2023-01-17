TenChat запустил новую версию приложения с возможностью публиковать видео

Социальная сеть TenChat была восстановлена после удаления из App Store и выпустила обновление для iOS и Android. Ключевая функция новой версии приложения — возможность добавлять в публикации видеоролики длительностью до трех минут.

Главная особенность в обновлении социальной сети — возможность добавлять видео в публикации. Для удобства пользователей встроен редактор, который позволяет выбирать нужный для публикации фрагмент, а также сокращать или увеличивать его.

Полностью обновлено навигационное меню приложения: появилась вкладка «Профиль» для перехода в аккаунт пользователя; «Люди» с расширенным поиском пользователей и обновленными алгоритмами персональных рекомендаций для эффективного нетворкинга;

«Потоки» — в этой вкладке сосредоточена экосистема с уникальными решениями для поиска новых точек роста в бизнесе и карьере.

В следующих обновлениях соцсети пользователи смогут размещать здесь проекты, заказы и вакансии.

Среди других новшеств обновления TenChat — рекомендованные истории в ленте. Теперь пользователи видят не только историй своих подписчиков, но и популярных авторов. Так интересный контент получит еще больше органических охватов.

«Приложение TenChat восстановлено в App Store — все снова работает стабильно, и угроз больше нет. В январе 2023 г. мы не только оперативно решили задачи, связанные со скачиванием приложения, но и запустили масштабное обновление. Возможность публиковать видео позволит авторам не ограничивать себя в форматах подачи контента, а новая вкладка “Потоки” станет большим прорывом для делового сообщества TenChat. В “Потоках” каждый пользователь сможет найти новые каналы для заработка и развития бизнеса», — отметил Олег Ратунин, генеральный директор TenChat.

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TenChat — российская деловая социальная сеть. Суперапп-архитектура приложения сочетает в себе функционал социальной сети и мини-сервисы для деловых и личных целей — от аналитики по компаниям России до поиска тендеров. Лента соцсети отличается «умным» алгоритмом «Зевс», который продвигает только интересные аудитории публикации. Преимуществом соцсети также является SEO-индексация контента в поисковых системах. Количество пользователей TenChat уже превышает 2 млн человек.