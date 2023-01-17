В «Контур.фокусе» появилась скоринговая проверка контрагентов

«Контур.фокус» запустил новую возможность — скоринговую оценку контрагентов. Скоринг — это решение для быстрой оценки клиентов и поставщиков по заданным критериям. Результат проверки выдается в виде скорингового балла. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Система анализирует данные о компаниях из официальных источников. Оценив все доступные параметры, алгоритм высчитывает скоринговый балл, который говорит об уровне надежности контрагента. У каждого параметра свой вес и уровень риска, которые клиент может задать самостоятельно.

Для проверки можно использовать готовый шаблон по налоговым рисками или настроить собственную скоринговую модель, выбрав нужные критерии из предложенных маркеров. И третий вариант — взять за основу готовый шаблон, изменив часть критериев.

Елена Катаева, руководитель проекта Скоринг и API «Контур.фокуса»: «Как правило, в бизнесе проверкой контрагентов занимаются специалисты разных подразделений: юристы, бухгалтеры, специалисты службы безопасности, тендерный отдел и т.д. При этом каждое из направлений оценивает «свои» показатели. Это отнимает много времени, чревато ошибками, затягиванием сделок. Скоринг решает эту проблему. Проверка по единым моделям унифицирует оценку, исключает разную трактовку результатов и снимает с сотрудников рутинную работу. Рейтинг контрагента формируется за несколько секунд».

В Скоринге можно сконструировать сколько угодно собственных моделей проверки. Как для разных специалистов, так и для разных типов контрагентов. Использование разных скоринговых моделей в разы ускорит принятие решений по сделкам. Новых контрагентов можно ставить на массовую проверку по одним критериям, а действующих — на мониторинг по другим.

В Скоринге можно наблюдать, как меняется скоринговый балл. Анализ ретрорейтинга позволяет прогнозировать будущую оценку контрагента. Например, заранее видеть признаки ухудшения финансового состояния, чтобы своевременно корректировать условия сотрудничества.

Скоринг подойдет компаниям, которые хотят автоматизировать проверку, но по каким-то причинам не рассматривают вариант интеграции. Поможет оптимизировать проверку бизнесу, где есть регламентированный процесс проверки. Закроет запрос организаций, где еще нет принятого регламента, но есть потребность в стандартизации проверки. А также будет полезен компаниям, в которых нет выделенных специалистов для оценки клиентов и поставщиков и эта непрофильная задача лежит на бухгалтерах, юристах или других специалистах. Действующие клиенты «Контур.фокуса» на тарифных планах «Премиум» и «Максимум» могут протестировать Скоринг бесплатно. Для этого нужно оставить заявку или обратиться к своему менеджеру.

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«Контур» — экосистема для бизнеса. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.