В России появился сервис для бронирования отдыха на природе Naturalist.travel

В России появился особенный сервис онлайн-бронирования жилья на природе Naturalist.travel: пользователи могут выбирать глэмпинг, кемпинг или эко-отель по виду активностей и источнику впечатлений и, главное, сразу бронировать и оплачивать свой выбор.

В основе идеи «Натуралиста» лежит желание создать проект, который заменит западные сервисы, и предоставит отечественному пользователю большой функционал самого современного инструмента бронирования.

Проект разработан российской командой под руководством управляющего партнера Николая Сергунина.

«Путь от зарождения идеи до поездки — и есть само путешествие. Задача “Натуралиста” – с помощью современных технологий сделать этот путь комфортным. Удобный интерфейс, простая регистрация и быстрая оплата позволяют получать приятные эмоции от путешествия с самых первых шагов», — сказал Николай Сергунин.

Идеолог и сооснователь «Натуралиста» Вали Ковалевский отметил: «В интернете полно информации, почти у каждого глэмпинга есть свой сайт и соцсети, но желающие найти новые впечатления от комфортного отдыха на природе вынуждены тратить на поиск и бронирование много времени. Это именно то, с чем мы сами сталкивались много лет, ведь команду “Натуралиста” объединила любовь к природе и увлеченность природным туризмом».

На сайте Naturalist.travel размещены только проверенные партнеры. Для удобства пользователей есть готовые подборки по видам впечатлений: у костра, на воде, на велосипеде, на лошадях, с искусством, с романтикой, pets-friendly и др. На старте проекта в каталоге представлены глэмпинги Подмосковья, но в ближайшее время к ним прибавятся кемпинги, эко-отели, ретрит-центры и другие виды размещения.

Президент Ассоциации глэмпингов Жанна Кира: «Проект “Натуралист” от других подобных сервисов отличает ряд преимуществ, включая то, что можно выбирать не только глэмпинг или отель, но и активность. Также здесь очень точно подобранный интерфейс именно для той целевой аудитории, которая предпочитает такой вид отдыха и неформальный подход. Команда проекта – молодые предприниматели, которые отлично понимают смежные рынки и смогут очень грамотно развивать платформу. Это проект с новой парадигмой для нового уникального и быстрорастущего рынка. А значит, он будет лучше любых других сервисов».

В планах проекта на 2023-2026 гг. — добавить в базу регионы России и страны СНГ, включить возможность бронирования проживания вместе с экскурсиями, развлечениями и необходимым для комфортного отдыха снаряжением.

Одна из приоритетных задач — перевод сайта на английский и китайский языки, а также предоставление возможности оплаты для туристов из-за рубежа.