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В RuStore приходят сервисы «Контура»

В российском «импортозамещающем» магазине софта для смартфонов начали появляться приложения экосистемы для бизнеса «Контур». Первым стал сервис видеоконференций «Контур.толк», который пришел на замену Zoom и Skype.

Контур – участник российской ИТ-отрасли, продвигающий экосистемный подход: каждый продукт дополняет другой или интегрируется с ним. Поэтому «Толк» – это не только приложение для видеосвязи, позволяющее планировать, проводить и записывать встречи, приглашать внешних спикеров и вести видеотрансляции. Сервис является частью системы, заточенной под потребности бизнеса, который адаптируется под любые запросы и интегрируется в работу организаций.

Александр Голубев, руководитель направления «Веб-сервисы для бизнеса» в «Контуре»: «Есть компании, которым важно, чтобы сервисы были российскими. Например, сотрудникам со служебными смартфонами, которым запрещено скачивать приложения из Play Market. В требованиях тендера может быть условие, чтобы приложение было представлено в RuStore. Или компании хотят отработать риски, что заграничные магазины закроются, и они не смогут оперативно скачивать и получать обновления приложения. Чтобы помочь с решением этих вопросов, мы появились в RuStore. Контур давно публикует сервисы во все популярные магазины приложений – App Store, Play Market, App Gallery, чтобы пользователи могли скачивать их там, где им удобно. Это часть нашего клиентоцентричного подхода. RuStore – это следующий логический шаг».

Скоро на площадке появятся другие популярные сервисы экосистемы. Обновления приложений «Контура» на различных платформах — Play Market, App Gallery (Huawei) и RuStore — будут выходить примерно в одно время.

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RuStore — маркетплейс, в котором можно скачивать и обновлять российский софт от технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и т. д. Магазин приложений разработала компания VK при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Площадка начала работу в мае 2022 г, приложение доступно только для мобильных устройств с операционной системой Android.

«Контур» — экосистема для бизнеса. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.

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