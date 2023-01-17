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VK запустила упрощенный сервис для перехода бизнеса на режим налогового мониторинга

VK упростила инструменты для взаимодействия с ФНС России в режиме налогового мониторинга. Новая версия платформы VK Tax Compliance работает по модели подписки (SaaS) в облаке VK Cloud. С его помощью бизнес может в удобном и простом формате собирать необходимые данные и документы для отчетности и передавать их в онлайн-режиме в ФНС России. Платформа интегрирована с автоматизированной системой АИС «Налог-3» и может быть подключена к внутренним системам компании через набор готовых интеграций.

На платформе VK Tax Compliance пользователи могут проверять данные перед отправкой в налоговую службу, распределять роли команды, которая работает с налоговой информацией, и гибко настраивать инструменты под задачи компании. Для работы с облачной версией не требуются дополнительные сервера, средства защиты конфиденциальной информации и ИТ-специалисты для поддержки инфраструктуры. Платформа размещена в защищенном контуре облака, и ее инструменты регулярно развиваются командой VK в соответствии с изменениями налоговых требований.

Решение можно быстро и просто интегрировать в ИТ-инфраструктуру компании и масштабировать при необходимости: подключать дочерние предприятия при переходе на режим налогового мониторинга, а также расширять доступные инструменты. Оплата осуществляется по модели подписки — раз в месяц.

«Режим налогового мониторинга доступен не только крупным, но и средним компаниям. Мы запустили сервис подключения к налоговому мониторингу по модели подписки, чтобы бизнесу было проще перейти на новый режим взаимодействия с налоговой службой. Команда VK обеспечивает как методологическую поддержку компании, так и техническое подключение к платформе VK Tax Compliance. При этом нет необходимости приобретать дорогостоящее оборудование и программное обеспечение, а также тратить время ИТ-специалистов компании», — сказал Андрей Черненко, директор платформенных B2G-сервисов VK Tech.

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VK Tax Compliance — платформа цифрового взаимодействия бизнеса и государства, которая позволяет участникам режима налогового мониторинга выполнять требования налогового законодательства и повышать эффективность управления налоговой функцией. Она является частью глобального решения VK Compliance, которое помогает компаниям соответствовать нормам различных государственных служб.

VK Tax Compliance обеспечивает взаимодействие с любыми учетными системам налогоплательщика, подстраивается под задачи пользователя путем настраиваемой и адаптируемой функциональности. Платформа позволяет стандартизировать учетные процессы и процессы системы внутреннего контроля (СВК) и управления рисками в соответствии с требованиями ФНС России. Решение входит в реестр российского ПО.

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