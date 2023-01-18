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Уведомления «Госуслуг» и оплата штрафов ГИБДД теперь доступны во «Вконтакте»

Минцифры сообщило о том, что получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД теперь можно через социальную сеть «Вконтакте» и «VK мессенджер». Оповещения будут приходить с «Госуслуг».

Ещё одно нововведение: штрафы ГИБДД можно оплатить прямо из социальной сети и без комиссии благодаря системе быстрых платежей. Платёжная информация загрузится автоматически.

Изучить само постановление о штрафе и посмотреть фото нарушения можно в личном кабинете «Госуслуг».

Как настроить оповещения: в профиле «Госуслуг» зайти в раздел «Связанные аккаунты». Учётная запись на портале должна быть подтверждённой; напротив значка «Вконтакте» нажать «Подключить» или отсканировать код. Система автоматически перенаправит вас на страницу соцсети; разрешить «Вконтакте» отправлять уведомления от официальной страницы «Госуслуг»; подтверждение о подключении придет push-уведомлением от «Госуслуг» или от официального сообщества «Госуслуг» во «Вконтакте».

Проверить подключение можно в разделе «Связанные аккаунты» «Госуслуг» — в нём отобразится аккаунт соцсети, который вы подключили. Здесь же эти оповещения можно отключить.

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