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Жители двух поселений Приморья получили новое качество связи

«Мегафон» запустил новые базовые станции в поселке Мирный и селе Барабаш, увеличив покрытие, скорость мобильного интернета и качество голосовой связи для сельчан.

Барабаш – крупнейшее село в Хасанском районе, в нем проживают около 2300 человек. Оно окружено территорией национального парка «Земля леопарда», имеющего особый режимный статус. Кроме того, через село проходит автомобильная трасса Раздольное – Хасан. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Поселок Мирный, с населением всего около 100 человек, является ближайшим пригородом Владивостока, и в нем расположены загородные дома и дачные сообщества владивостокцев. Также через поселок проходит федеральная трасса «Уссури».

Новые базовые станции расширили существующее покрытие сети и увеличили скорости мобильного интернета не только для всех жителей, но и для водителей и пассажиров, проезжающих транзитом по автотрассам. Теперь они могут пользоваться любыми цифровыми ресурсами и совершать звонки по технологии VoLTE.

«В период новогодних праздников наши инженеры продолжали работы по строительству и модернизации инфраструктуры в крае. Наличие стабильной связи и мобильного интернета важно не только для сельчан, оно является важным условием комфортной и безопасной поездки. В летний период трасса “Уссури” становится самой востребованной для передвижения на Дальнем Востоке, передача данных на этом направлении только за последний год увеличилась на 30%», – сказал директор «Мегафона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

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