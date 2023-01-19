CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

На «Выберу.ру» появилась быстрая авторизация через Tinkoff ID

Пользователи с Tinkoff ID теперь могут быстро зайти на «Выберу.ру» и подать заявку на кредитные продукты, ипотеку или заем, не тратя время на ручное заполнение — данные в форме подставляются автоматически.

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» реализовал на сайте возможность авторизоваться через сервис Tinkoff ID, запущенный банком Тинькофф. Благодаря новой опции владельцам Tinkoff ID стало проще и быстрее заходить на сайт «Выберу.ру» и отправлять заявки в банки: большинство полей с данными заполняются автоматически.

Пользователи «Выберу.ру» теперь могут войти на маркетплейс без ввода email и пароля. Для этого нужно нажать на кнопку «Войти с помощью Tinkoff ID», доступную на странице входа наряду со стандартной формой авторизации. На указанный номер придет SMS с кодом подтверждения.

Вход через Tinkoff ID безопасен: для защиты данных используются современное шифрование и многоэтапный интеллектуальный вход. Новый способ авторизации позволяет легко и быстро оформить заявку на кредит, ипотеку, кредитную карту или займ. Большинство полей, которые раньше приходилось заполнять вручную, будут уже заполнены по умолчанию — остается только отправить заявку в банк или МФО.

Юлия Деньгина, директор по продукту «Выберу.ру», сказала: «Партнерство с «Тинькофф» помогает нам улучшить клиентский сервис. Чтобы воспользоваться услугами маркетплейса, можно не запоминать адрес почты и пароль. Удобная авторизация позволяет залогиниться за пару секунд. А чтобы оформить кредит, больше не нужно тратить много времени, сервис автоматически заполняет заявку за пользователя».

Tinkoff ID — сервис единого входа для пользователей экосистемы «Тинькофф» и ее партнеров. Он обеспечивает быструю и безопасную авторизацию. К сервису уже подключились десятки крупных российских компаний, среди которых S7 Airlines, «Детский мир», сайт мэра Москвы mos.ru, «Технопарк» и др. Пользователи этих сайтов и приложений с помощью Tinkoff ID могут войти в систему без email и пароля и проще решать свои задачи: покупать товары и услуги, оформлять документы, записываться на прием к врачу или искать работу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Смотреть онлайн бесплатно. Ссылки на пиратский контент множатся в геометрической прогрессии

ВТБ запускает в Telegram онлайн-банк, который заменит запрещенное приложение для iPhone

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

Российская ИТ-компания крупно заработала на банках, чьи приложения изгнали из iPhone и Android

Число кибератак на российские госорганы выросло в три раза

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Криптовалютные биржи: где купить криптовалюту в 2023 году

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще