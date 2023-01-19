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В Подмосковье ускорили регистрацию спецтехники

На региональном портале сокращен срок государственной регистрации самоходных машин и других видов техники. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С момента перевода услуги в «цифру» подано более 32 тыс. онлайн-заявлений от жителей Подмосковья, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь данная услуга оказывается быстрее: за 10 рабочих дней вместо 17», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Собственники тракторов, комбайнов, квадроциклов, снегоходов и других самоходных машин, а также прицепов должны зарегистрировать свои транспортные средства.

Заявление на регистрацию можно подать на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса» – «Организация деятельности».

В рамках услуги также доступна государственная регистрация самоходных машин с получением дубликата паспорта или электронного паспорта транспортного средства. В таком случае предварительно необходимо зарегистрироваться в Системе электронных паспортов и только потом подавать онлайн-заявление на портале госуслуг Подмосковья.

Услуга «Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники» платная. Размер госпошлины зависит от основания для обращения.

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