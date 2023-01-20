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Ежемесячная аудитория «Почты Mail.ru» выросла до 51 млн человек

Аудитория сервисов «Mail.ru» продолжает расти, по данным Mediascope (проект Cross Web) за 2022 г*.

Ежемесячная аудитория «Почты Mail.ru» по результатам декабря 2022 г. составила 51 млн человек (+6% относительно 2021 г).

Ежемесячная аудитория облачного хранилища «Облако Mail.ru» в России по итогам 2022 г. выросла до 23 млн* человек, (+ 57% относительно 2021 г.), а ежедневная достигла отметки в 2,5 млн, показав рост на 90%.

Росту аудитории сервисов способствовала серия больших обновлений продуктов Mail.ru. «Почта» и «Облако» теперь объединены единым виртуальным хранилищем, в которое автоматически попадают файлы и вложения из писем. Все документы, фотографии и видео надежно защищены, а доступ к ним всегда под рукой в любой точке мира и с любого устройства. Благодаря алгоритмам машинного обучения нейросеть может отбирать лучшие кадры и формировать из них подборки любимых воспоминаний пользователя и легко делиться ими с близкими.

Технологии машинного обучения и нейросетей в «Почте Mail.ru» помогают быстро распределять входящие по папкам, чтобы не потерять важное, и автоматически удалять старые письма, а также создавать в «Календаре» события на основе содержимого писем — так пользователь не пропустит встречу.

*Данные Mediascope Cross Web, декабрь 2022 г.

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Сервисы Mail.ru — это инструменты хранения данных и взаимодействия с внешним миром по персональным и профессиональным делам. Mail.ru облегчает коммуникации и работу с информацией при помощи «умной» обработки, автоматизирует и решает повседневные задачи.

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