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До 10 тыс. произведений, озвученных MTS AI с помощью технологий искусственного интеллекта, появится в книжном сервисе «Строки» от МТС в 2023 году

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о старте проекта по озвучиванию до 10 тыс. произведений с помощью технологий искусственного интеллекта, запущенного MTS AI и книжным сервисом «Строки», на платформе которого доступны электронные и аудиоверсии книг и подкасты. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Создание аудиокниг из текстовых произведений MTS AI осуществит на основе возможностей собственной платформы для распознавания и синтеза речи Audiogram. В этом продукте используются нейронные сети, машинное обучение и технологии обработки естественного языка (NLP).

Платформа позволяет записывать аудиопроизведения в распространенном формате EPUB.

«В перспективе использование технологий синтеза речи позволит издательствам и электронным библиотекам существенного сократить время на подготовку аудиоверсии книги и снизить затраты на производство аудиоконтента. Команде MTS AI удалось добиться того, чтобы на подготовку первоначальной версии аудиокниг уходило 30-60 минут, тогда как студийная запись живым голосом занимает кратно больше времени, до нескольких дней с учетом технической обработки и монтажа», — сказал Дмитрий Буланцев, технический директор MTS AI.

«Формат аудиопотребления книжного контента очень удобен и становится все более популярным. При этом огромный объем книг — более 90% — не озвучены, их трансформация в аудиоформат традиционным способом заняла бы годы. Технологии искусственного интеллекта позволяют существенно ускорить, упростить и удешевить этот процесс. И значит огромное число произведений - как литературных, так и нонфикшн станут доступным в удобном аудиоформате», — отметила Евгения Рыкалова, руководитель книжного сервиса «Строки» от МТС.

Возможности платформы позволяют не только синтезировать речь, но и правильно расставлять ударения и паузы, воспроизводить интонации, характерные для текстов, в том числе, вопросительные, побудительные.

Технология MTS AI для озвучивания текстов и платформа для распознавания и синтеза речи Audiogram может использоваться не только для озвучивания книг, но и в образовательных процессах, в том числе, в EdTech, для подготовки аудиолекций, для озвучивания видео, статей, для создания материалов для людей с ограниченными возможностями, в том числе слабовидящих.

***

«Строки» — созданный МТС сервис цифровых книг с полным каталогом популярной классики, современной литературы, эксклюзивными изданиями и авторскими подкастами. У сервиса есть собственное издательство, выпускающее книги в первую очередь в цифровом и аудиоформатах, нацеленное на эксклюзивный выпуск современных российских и топовых зарубежных авторов. Функционал сервиса позволяет быстро найти аудиоверсии произведений и, наоборот, переключиться на чтение электронной книги. Особое внимание уделено системе персональных рекомендаций: сервис работает на основе аналитики предпочтений пользователя и предлагает ему новые интересные книги.

MTS AI (дочерняя структура ПАО «МТС») разрабатывает продукты для людей и бизнеса на основе технологий компьютерного зрения и обработки естественного языка. Одно из направлений работы — экспертная поддержка стартапов ранних стадий в области DeepTech и AI, а также инвестиции в перспективные проекты.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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