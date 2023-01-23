«Яндекс маркет» присоединился к проекту «Московский постамат»

К проекту «Московский постамат» присоединился первый крупный маркетплейс — «Яндекс маркет». Теперь горожанам, делающим заказы на площадке, не придется ждать курьера или идти до ближайшего торгового центра — получать товары можно прямо в подъезде своего дома или на придомовой территории. Об этом CNews сообщили представители «Агентства инноваций Москвы».

«Модель совместного использования, когда в постамате можно получать заказы из различных маркетплейсов и интернет-магазинов, позволяет игрокам ретейл-отрасли сотрудничать с городом на взаимовыгодных условиях. Сотрудничество с крупными маркетплейсами — это важный шаг в развитии проекта, который показывает, что крупный бизнес заинтересован во взаимодействии с общегородской сетью, так как она делает процесс доставки товаров еще более комфортным и привлекательным для жителей. Чтобы постаматы установили в доме, его жильцы на общем собрании собственников должны будут положительно проголосовать за их размещение», — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Согласно исследованию Агентства инноваций Москвы, сектор e-commerce будет существенно расти в ближайшие годы, однако есть проблемы, препятствующие развитию сети постаматов в России. К ключевым недостаткам эксперты отнесли неудобное расположение устройств и часы работы, а также непонятный для пользователя интерфейс и способ оплаты. В результате доля постаматов среди всех способов доставки онлайн-заказов остается незначительной. Для устранения основных барьеров в столице запустили проект «Московский постамат», в рамках которого к 2025 г. при поддержке столичного Правительства развернут сеть из 10 тыс. устройств доставки.

Реализация проекта «Московский постамат» началась в 2022 г. До этого устройства общегородской сети тестировали в нескольких столичных домах. Жильцы оставили положительные отзывы.

На первом этапе московские постаматы разместят в жилых домах нескольких административных округов столицы. Каждый из них сможет принимать товары или посылки размером до 35х50х45 сантиметров. Вес одной посылки не должен превышать 15 кг.

На первых порах через постаматы можно будет получать заказы из интернет-магазинов и маркетплейсов, а в перспективе — отправлять обувь в ремонт, одежду в химчистку, а также возвращать товары (например, по гарантии). Пользоваться бытовыми услугами через устройство или, например, возвращать не подошедшую или бракованную продукцию смогут только те москвичи, которые имеют подтвержденную учетную запись на портале mos.ru.

Собственники коммерческих постаматов, участники рынков электронной коммерции и логистических услуг могут подключиться к сети на сайте проекта.

Москвичи, являющиеся собственниками и проживающие в многоквартирных домах, могут проявить инициативу и предложить установить постамат в своем подъезде. Для этого необходимо зайти на страницу проекта, нажать на кнопку «Хочу постамат» и заполнить небольшую анкету. Предложение рассмотрят для включения в план по установке постаматов сети «Московский постамат».