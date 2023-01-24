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«VK реклама» поможет увеличить активность пользователей в приложении

В «VK рекламе» появился инструмент для повышения активности и вовлеченности аудитории. С помощью ретаргетинга бизнес сможет показывать объявления пользователям, которые уже использовали мобильное приложение, но не совершили целевое или повторное действие. Например, не закончили оформление заказа на маркетплейсе, не совершили внутриигровую покупку или пропустили новый видеоролик на контентной платформе. По результатам тестов, мобильное продвижение с ретаргетингом позволяет бизнесу сохранить эффективность кампаний при снижении расходов на рекламу в среднем на 32%.

Инструмент позволяет бизнесу мотивировать аудиторию оформлять заявки на услуги, подписываться на сервисы и совершать другие целевые действия. С помощью ретаргетинга можно продвигать сопутствующие товары, которые могут быть интересны аудитории, или рассказать об акциях тем, у кого установлено приложение. На базе данных из мобильного трекера о поведении аудитории или CRM-базы рекламодателя можно персонализировать рекламу, улучшая клиентский опыт.

Оптимизировать продвижение — эффективно распределять бюджет между группами объявлений — можно по цели «События внутри приложения». Объявления увидят те пользователи, которые, скорее всего, заинтересуются предложением бизнеса и вероятнее совершат нужное действие в приложении.

Для запуска кампании с ретаргетингом достаточно настроить интеграцию приложения с мобильным трекером. Инструмент доступен для рекламы приложений на Android и iOS.

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