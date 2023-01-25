Новые MacBook Pro и Mac mini на базе фирменных процессоров доступны к заказу на CDEK.Shopping

В США и Европе вчера в 16:00 по московскому времени стартовали продажи новых моделей ноутбуков MacBook Pro и настольных компьютеров Mac mini на базе процессоров M2 Pro и M2 Max от Apple. В России оформить заказ уже сейчас можно эксклюзивно на платформе CDEK.Shopping. Средний срок доставки товаров составит 30 дней. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

Модели MacBook Pro на базе M2 Pro на платформе для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping доступны от 179 тыс. руб., модели на базе M2 Max — от 281 тыс. руб. Стоимость Mac mini начинается от 55 тыс. руб. и 114 тыс. руб. в зависимости от процессора и конфигураций. К оплате на CDEK.Shopping принимаются российские банковские карты, в том числе платежной системы «Мир».

«Электроника с момента старта платформы входит в топ лидирующих категорий по обороту, а новинки от Apple традиционно вызывают большой интерес у поклонников бренда и имеют высокий спрос. Мы рады предоставить доступ к заказу новой продукции клиентам в период запуска международных продаж и уже активно работаем над тем, чтобы обеспечить доставку в минимально возможные сроки», — сказал Дмитрий Пивоваров, генеральный директор CDEK.Shopping.

Новые MacBook Pro доступны к заказу на CDEK.Shopping

Новые ноутбуки Apple на 14 и 16 дюймов на базе M2 Pro оснащены 10 и 12-ядерным процессором с поддержкой до 19 графических ядер и до 32 ГБ оперативной памяти. Версии на M2 Max имеют графический процессор с 30 и 38 ядрами, поддержкой до 96 ГБ оперативной памяти. Новинки также оснащены дисплеем Liquid Retina XDR, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для быстрого соединения, имеют порты Thunderbolt 4 и HDMI с возможностью передачи видео разрешением до 8К. С увеличением мощности Apple улучшили и батарею новых MacBook, сделав их самыми «живучими» среди всех версий Pro на 14 и 16 дюймов.

Базовая модель Mac mini на базе процессора M2 оснащена 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 256 ГБ. Версия Mac mini с процессором M2 Pro включает 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ хранилища на SSD и два дополнительных порта Thunderbolt 4.

В презентации 17 января 2023 г. Apple заявляла об улучшении производительности ноутбуков на 20-40% по сравнению с MacBook Pro на чипах M1 Pro и M1 Max и до 80% — по сравнению с MacBook Pro на процессоре Intel Core i9. Согласно исследованиям компании, новые Mac mini в три раза быстрее по части CPU и в шесть раз быстрее по части графики, чем устройство предыдущего поколения.

***

CDEK.Shopping — платформа для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа. Международный логистический оператор СДЭК запустил сервис в мае 2022 г. CDEK.Shopping помогает заказать товары из-за рубежа по принципу «все включено»: клиент выбирает товары на онлайн-витрине, оформляет и оплачивает заказ, а выкуп товара, таможенное оформление и логистику компания берет на себя. При этом стоимость доставки включена в стоимость товара, указанную на сайте. Оплатить заказ на платформе CDEK.Shopping можно российскими банковскими картами.