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«Аэрофлот» запустил оплату билетов на сайте и в мобильном приложении через SberPay

«Аэрофлот» объявил о запуске оплаты билетов через SberPay на сайте, в том числе мобильной версии, а также в последней версии мобильного приложения «Аэрофлота» для устройств на базе Android.

Благодаря платёжному сервису Сбербанка процедура оплаты билета максимально упростилась. Для покупки билета на сайте необходимо нажать на кнопку SberPay и ввести номер телефона, привязанный к приложению «Сбера». В ответ пассажир получит push-уведомление или SMS для подтверждения платежа.

В случае оплаты через мобильное приложение «Аэрофлота» пассажиру достаточно нажать на кнопку SberPay и также подтвердить платёж в приложении «Сбера».

Антон Мацкевич, заместитель генерального директора по информационным технологиям «Аэрофлота», сказал: «Мы постоянно повышаем уровень цифровизации нашей авиакомпании, адаптируя IT-стратегию «Аэрофлота» под запросы и условия нового времени с учётом поставленных целей в части импортозамещения. С помощью отечественных цифровых технологий мы не только обеспечиваем бесперебойную операционную деятельность крупнейшего авиаперевозчика страны, но и чутко реагируем на потребности пассажиров. Благодаря технологии SberPay процесс онлайн-покупки авиабилета и оплаты услуг «Аэрофлота» будет максимально быстрым, удобным и безопасным».

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка, сказал: «Оплата по SberPay уже стала стандартом быстрой, удобной и безопасной интернет-оплаты: кнопку SberPay всё чаще можно встретить на сайтах компаний любого профиля. При этом покупателю не нужно вводить данные банковской карты и ждать подтверждения по SMS. Одновременно обеспечена полная безопасность покупки, поскольку данные карты остаются внутри «Сбера» и не передаются другим участникам расчётов. Теперь эта инновация доступна и всем клиентам «Аэрофлота», у которых установлено приложение «Сбера».

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