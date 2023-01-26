«Яндекс маркет» поможет продавцам торговать с юрлицами

Продавцы, которые поручают «Яндекс маркету» хранение и доставку товаров, теперь могут торговать с юридическим лицами. Это можно делать на площадке «Маркет для бизнеса». Она поможет продавцам привлечь бизнес-клиентов и увеличить число заказов — например, перед гендерными праздниками, когда компании и предприниматели активно покупают сувениры и другие подарки для сотрудников и деловых партнеров. А те, кто делает заказы на «Маркете для бизнеса», теперь получат доступ к еще большему ассортименту товаров, которые можно покупать так же удобно, как на обычном «Маркете». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Торговать через «Маркет для бизнеса» может любой продавец, который использует общий режим налогообложения и работает с маркетплейсом по модели FBY (сервис хранит у себя товары магазина, сам упаковывает их и доставляет покупателям). Маркетплейс не ограничивает продавца в аудитории: магазин сам выбирает, на каких витринах «Маркета» будет торговать — для юридических лиц, физических или и тех, и других. Выбрать это можно как при подключении к маркетплейсу, так и после в любой момент. При этом продавец может создать отдельную витрину для бизнес-клиентов, если хочет установить разные цены на свои товары для юрлиц и физлиц.

Магазинам торговать с юридическими лицами на «Маркете» будет так же просто, как с физлицами: в обоих случаях сервис берет на себя основную часть задач — от хранения товаров до доставки заказов.

«Маркет для бизнеса» помогает компаниям и предпринимателям покупать товары самых разных категорий — например, кофе, чай, сладости для офиса, канцтовары, оргтехнику, бытовую химию, кондиционеры, мебель и многое другое. Сервис подходит для бизнеса любого размера и направления — в том числе магазинов, кофеен, салонов красоты. После заказа на сервисе компания или предприниматель может получить налоговый вычет размером до 20% НДС. Чтобы покупать на «Маркете для бизнеса», нужно зайти на сервис по «Яндекс ID», ввести название компании или ИП либо ИНН и выбрать удобный способ документооборота — бумажный или электронный.

***

«Яндекс маркет» — сервис для покупок, который продает больше 40 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. К нему подключились больше 30 тыс. магазинов-партнеров. Сервис может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями.