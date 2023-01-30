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Оценить компанию как работодателя стало проще в «Контур.фокусе»

В сервисе подключили новые источники и увеличили количество компаний с вакансиями в два раза. Данные помогут понять географию бизнеса, уровень зарплат и текучки кадров в организации.

Теперь в «Контур.фокусе» можно найти вакансии более чем 630 тысяч компаний. Сервис ежедневно собирает их с порталов SuperJob, «Работа России» и HeadHunter. Ранее информация поступала в «Фокус» только из HeadHunter. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

SuperJob и HeadHunter — платные площадки, поэтому многие работодатели ищут там административные и квалифицированные кадры. А портал «Работа в России» — бесплатный государственный сервис. По закону российские компании со среднесписочной численностью сотрудников более 25 человек должны публиковать там вакантные места. Поэтому на портале есть вакансии, в том числе, от компаний, которые проводят массовый подбор и ищут рабочий персонал.

Информация о вакансиях из таких разноплановых источников поможет узнать, сколько у интересующих вас организаций активных и закрытых вакансий. Понять, на какие должности они ищут персонал. Оценить зарплату, которую компании предлагают кандидатам.

Василий Прокопьев, руководитель «Контур.фокуса»: «При проверке контрагентов важно обращать внимание на экономическую активность бизнеса, в том числе на рекрутинг. Новая возможность “Фокуса” позволяет найти вакансии компаний из разных источников, проанализировать их и сделать предварительный вывод об активности организаций. Ежедневно команда “Контур.фокуса” работает над функциональностью сервиса, чтобы пользователи могли быстро получать актуальную информацию о компаниях и легко анализировать ее».

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«Контур» — экосистема для бизнеса. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.

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