Финансовый университет и ТюмГУ запускают онлайн-бакалавриаты c образовательной платформой «Нетология»

Финансовый Университет при Правительстве России и Тюменский государственный университет в партнерстве с образовательной платформой «Нетология» запускают два онлайн-бакалавриата по направлениям «Финансы и анализ данных» и «Разработка ИТ-продуктов и информационных систем». Об этом CNews сообщили представители «Нетологии».

Обучение длится четыре года, студент онлайн-бакалавриата получает государственный диплом о высшем образовании. Все занятия проходят дистанционно на учебной платформе Нетологии и включают в себя как просмотр предзаписанных лекций, так и живые вебинары, где происходит общение с преподавателями и групповая работа с однокурсниками. Студенты могут учиться из любой точки мира и по желанию очно посещать кампус своего университета. Помимо обязательной практики студенты могут также проходить стажировки в более чем 120 российских и международных компаниях. Для студентов онлайн-бакалавриата сохраняются все преференции и льготы, включая отсрочку от армии.

Совместный онлайн-бакалавриат «Финансы и анализ данных» «Нетологии» и Финансового университета даст фундаментальную экономическую и математическую подготовку и навыки программирования для анализа данных. Такие специалисты востребованы в банках, страховых и инвестиционных компаниях, сферах аудита, консалтинга, логистики, ритейла и телекома. Среди вступительных экзаменов для школьников русский язык, математика и третий предмет на выбор: обществознание, информатика, иностранный язык или история

Тюменский государственный университет и «Нетология» запускают онлайн-бакалавриат «Разработка IT-продуктов и информационных систем», на котором подготовят специалистов в области мобильной, frontend- и backend-разработки. Занятия в вузе будут выстраиваться на основе индивидуальной образовательной траектории (ИОТ) для каждого студента: ядро – обязательные для всех студентов общеобразовательные дисциплины и элективы – курсы, которые студенты выбирают самостоятельно. Математика и русский язык станут обязательными вступительными экзаменами для школьников, еще один предмет на выбор: информатика, физика, химия или английский язык.

В 2023 г. на первые программы онлайн-бакалавриата «Нетологии» с Финансовым университетом планируется набрать 60 студентов, с ТюмГУ – 80 учащихся.

«Мы готовили выход на рынок онлайн-бакалавриатов несколько лет, изучая основные потребности аудитории, а также барьеры, которые мешают абитуриентам и вузам идти в онлайн. В итоге создали такой формат, в котором сочетается нужная доля академических знаний с большим количеством практических навыков, кейсов от бизнеса, стажировок в компаниях, групповой работы, живой коммуникации с однокурсниками и преподавателями. Все это позволяет подготовить выпускников, которые станут востребованными специалистами на рынке труда. Наша задача – дать возможность ребятам из любых регионов, которые не хотят уезжать из дома или привязываться к одному месту, получить качественное высшее образование в лучших вузах страны и трудоустроиться по специальности», — сказала руководитель направления «Высшее образование» Ольга Сохнева.

В 2022 г. на рынке высшего онлайн-образования открыто 40 очных программ с дистанционным обучением. Вузы запускают их самостоятельно, с индустриальными партнерами, а также совместно с EdTech-компаниями.

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Образовательная платформа «Нетология» реализует 11 потоков онлайн-магистратур совместно с ведущими вузами страны. На совместных программах с НИУ ВШЭ, МФТИ, РАНХиГС, ИТМО, ТГУ, РУДН и Финансовым университетом обучается 548 студентов. Выручка «Нетологии» за наборы 2022 г. по высшему образованию составит 157 060 000 руб., выручка с наборов 2021 г. составит 53 585 000 руб. «Нетология» развивает программы высшего онлайн-образования как одно из своих ключевых направлений. Через пять лет образовательная платформа планирует открыть около 30 магистратур и бакалавриатов, где одновременно будут обучаться около 14 тыс. человек, а выручка составит 1,2 млрд руб.