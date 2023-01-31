Платформа «Сферум» интегрировала электронный журнал и дневник в 8 регионах России

Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» и компания «Иртех» провели интеграцию в восьми регионах России сервиса коммуникаций и автоматизированной системы управления региональной сферой образования, созданной на базе систем «Сетевой город. Образование» и «Е-услуги. Образование» и включающей в себя электронный журнал и дневник. Это коснулось Калужской, Челябинской, Тверской, Ульяновской и Амурской областей, а также Камчатского и Забайкальского краев и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Теперь в едином образовательном пространстве регионов учителя, ученики и их родители могут с помощью учебного профиля «Сферум» в «VK мессенджере» общаться в чатах, совершать онлайн-звонки и обмениваться файлами. Таким образом, все образовательные коммуникации могут проводиться в современном российском мессенджере. В нем есть необходимая для рабочего процесса функциональность, а также отсутствует реклама и не беспокоит спам. Сервис предоставляется бесплатно.

Чтобы воспользоваться преимуществами интегрированного решения, необходимо один раз связать свой профиль в системе «Сетевой город. Образование» с учебным профилем «Сферум». После входа в учебный профиль пользователю станут доступны все чаты, в которых он должен состоять в соответствии с программой обучения.

Кроме того, учителя могут планировать и запускать онлайн-уроки из одного интерфейса и безопасно передавать ссылки на подключение ученикам по кнопке в электронном дневнике или образовательном чате в «VK мессенджере» без их публикации в открытом доступе.

«Объединение функций системы «Сетевой город. Образование» и платформы «Сферум» дает учителям и школьникам быстрый, простой и безопасный доступ к образовательным коммуникациям, а родителям позволяет максимально полно участвовать в жизни школы и процессе обучения детей, дистанционно посещая родительские собрания и получая всю информацию в каналах школ», — сказал генеральный директор компании «Цифровое образование» (разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

«Во время начавшейся в 2020 г. пандемии остро проявилась нехватка современных средств дистанционного обучения — как методических, так и технических. И очень хорошо, что появилась такая платформа как «Сферум», которая помогает привнести в процесс образования новые методы — в первую очередь, обучение через развитие коммуникаций с использованием современных инструментов», — сказал генеральный директор компании «Иртех» (разработчик систем управления образованием) Олег Исайкин.

«Сферум» также ведет процесс интеграции электронных журналов и дневников в других регионах. В октябре 2022 г. в Нижегородской области и Ханты-Мансийском автономном округе появилась возможность полноценно использовать «Сферум» непосредственно из региональных образовательных систем. Кроме того, сервис коммуникаций был объединен с электронными журналами и дневниками в Псковской, Кировской, Оренбургской, Курской, Калининградской и Самарской областях.