VK Play Cloud доступен в приложении VK Play на Android

Функция облачного гейминга стала доступна в приложении VK Play для смартфонов на платформе Android. Через VK Play Cloud пользователю становится доступно множество современных игр практически на любых ПК и Android-смартфонах. Технические характеристики устройства второстепенны, главное — хороший интернет. Об этом CNews сообщили представители VK.

VK Play Cloud запускает игры на серверах VK Play с мощными видеокартами и транслирует пользователю готовую картинку. Для управления игрой можно использовать как Bluetooth-геймпад, подключенный к смартфону, так и виртуальный геймпад — раскладка выводится поверх основного экрана телефона.

Главная особенность VK Play Cloud — режим «виртуального компьютера». С ним пользователь получает полноценный доступ к игровому компьютеру с Windows, на котором можно запускать десятки тысяч игр из разных лаунчеров, использовать браузер, проводник и другие системные программы.

Чтобы в VK Play на Android появился облачный игровой сервис VK Play Cloud, нужно обновить приложение. В нем появится новый раздел «Играть в облаке». Через него пользователь сможет перейти в каталог, выбрать интересующую игру или режим «Виртуальный компьютер», оформить подписку и начать играть.

Сейчас в собственном каталоге VK Play Cloud доступно более 400 игр, включая Genshin Impact — самый обсуждаемый хит 2021 г. Воспользоваться новым сервисом можно на устройствах под управлением Windows, macOS, Android 7.0+ и Android TV.

Обновленное приложение VK Play с функцией облачного гейминга уже доступно для скачивания в RuStore и Google Play.

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VK Play — площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента. VK Play объединяет в себе все востребованные у игрового сообщества сервисы и предлагает развлечения для каждого: каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт и др. Для фанатов киберспорта VK Play также проводит любительские и профессиональные, открытые и эксклюзивные кибертурниры.