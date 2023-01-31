«Яндекс 360» рассказал, какой спам могли бы получить россияне в 2022 году

«Яндекс 360» за 2022 г. с помощью технологии «Спамооборона» обработал около 100 млрд входящих писем и предотвратил почти 6,5 млрд вредоносного спама в «Почте».

Список рассылок от спамеров и от имени якобы крупных компаний и госучреждений возглавили письма про возврат налогов, компенсации затрат, дополнительные выплаты, письма с PDF-вложениями с вредоносной ссылкой, лотереи и розыгрыши.

Спам не только мешает работе, но и может ввести в заблуждение. Злоумышленники быстро реагируют на ситуацию в обществе и пытаются сыграть на нуждах людей. При этом часто такие письма подделывают под сообщения известных сайтов, таких как «Госуслуги». Новая уловка мошенников – реклама онлайн-казино.

«Опасность таких рассылок заключается в том, что они содержат просьбы перейти по ссылке или указать платежные данные и другую важную информацию. Алгоритмы “Спамообороны” постоянно обучаются, что позволяет распознавать новые виды спама. В этом очень помогают и сами пользователи, отмечая нежелательные письма как спам и сообщая о них команде “Яндекс 360”», – сказал генеральный директор «Яндекс 360» Владимир Русинов.

Для фильтрации нежелательных писем «Спамооборона» использует сложные алгоритмы и машинное обучение. Сначала она анализирует базовые факторы: адрес отправителя, текст, ссылки, вложения и т.д., — а уже из них извлекает более сложные. В сумме получается порядка десяти тысяч факторов. В частности, «Яндекс 360» определяет, были ли жалобы на письма с этих адресов, многим ли людям разослали вложение и похож ли текст письма на текст спам-рассылки. Для обнаружения сходства текста со спамом используется модель на основе нейронных сетей. Дальше «Спамооборона» обрабатывает собранные данные с помощью библиотеки CatBoost и выносит свой вердикт. Если письмо совершенно точно является спамом, оно не будет доставлено. А если есть сомнения, «Яндекс 360» доставит его, но положит в папку «Спам», чтобы пользователь сам решил его судьбу.

Только в 2022 г. команда «Яндекс 360» внедрила в «Спамоборону» персональные фильтры по категориям: система запоминает, какие письма пользователь переносит между категориями (Входящие, Рассылки и Соцсети) и следующие письма пользователя определяет уже на основании этого сигнала. В технологии улучшились качество классификации всех писем, появилась новая модель для определения спама в рассылках от B2B-организаций, а также возможность для администраторов организаций добавлять адреса своих почтовых шлюзов в списки исключений.

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«Яндекс 360» — это виртуальное пространство, в котором собраны сервисы для работы и повседневных задач: «Почта», «Диск» для хранения файлов, «Телемост» с видеозвонками, «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки» и «Календарь». Они позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, создавать документы разных форматов и многое другое. «Яндекс 360» помогает организовать работу как одному человеку, так и целой команде.