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В RuStore появились «Сбер ID» и оплата по SberPay

Пользователи RuStore, официального российского магазина приложений для Android, теперь могут купить платные приложения, игры, фильмы, музыку или оплатить подписку любой сохраненной в «Сбер ID» банковской картой. Если пользователь авторизован по «Сбер ID», то платежные данные не придется вводить вручную – карты подтянутся автоматически. Об этом CNews сообщили представители VK.

Также пользователям стала доступна быстрая оплата с помощью сервиса SberPay. Для проведения платежа необходимо нажать на кнопку SberPay и без ввода дополнительной информации подтвердить оплату в «Сбербанк онлайн».

Иван Мыздриков, вице-президент VK, руководитель RuStore: «Мы стремимся сделать магазин приложений максимально удобным и предоставить нашим пользователям доступ к максимальному количеству сервисов. С помощью технологий “Сбера” они получают возможность легко оплачивать любимые игры и покупать виртуальные товары в приложениях».

Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «“Сбер” — высокотехнологичная компания, которая создает сервисы, упрощающие жизнь миллионам людей. Нашей команде удалось за короткое время встроить “Сбер ID” и SberPay в RuStore, чтобы обеспечить нашим клиентам быстрый и удобный способ покупки разнообразных приложений и цифровых товаров».

В RuStore уже доступны платные приложения, например, игры, и возможность совершать в них покупки, которые можно оплатить российскими банковскими картами, а также со счета мобильного телефона.

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RuStore — официальный российский магазин мобильных приложений, который разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими ИТ-компаниями при поддержке Минцифры России. Сейчас RuStore работает в формате бета-тестирования, позволяя разработчикам размещать приложения, а пользователям — скачивать их. В магазине представлены приложения технологических компаний, банков, мобильных операторов, маркетплейсов и других игроков.

«Сбер ID» — это единый вход в сервисы «Сбера» и его партнеров, которым могут пользоваться не только клиенты «Сбера».

SberPay — способ оплаты товаров и услуг в интернете.

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