«Теком» запустил сервис по проверке качества медиаконтента ORBOX Online

«Теком» расширяет возможности использования автоматизированной системы проверки качества медиафайлов. C запуском онлайн-сервиса на базе QC-системы ORBOX стала доступна проверка качества медиаконтента без расходов на инфраструктуру с оплатой только за проверенный контент (pay-per-use). Об этом CNews сообщили представители «Теком».

Сервис ORBOX Online помогает проверить видеофайлы на соответствие техническим требованиям ТВ-вещателей и стриминговых платформ. Инструмент подходит для производителей и поставщиков контента, которым не требуется регулярный анализ большого количества медиафайлов.

ORBOX Online не требует установки ПО, предварительной настройки перед использовани-ем и обучения сотрудников. Достаточно загрузить файл в личный кабинет на сайте orbox.tv, а потом скачать PDF-отчет, в котором содержится подробная информация пройденных и проваленных тестах, а также о проблемных интервалах с точностью до кадра.

Система ORBOX, на базе которой работает новый сервис, позволяет в автоматическом режиме выявлять технический брак и содержит более 60 проверок параметров видео, аудио и метаданных. Система с высокой точностью обнаруживает микропланы, черные и цветные кадры и другие видимые глазу дефекты, а также распознает и нормализует проблемы с громкостью и детектирует проблемы в метаданных.

«Мы стремились сделать такой сервис, чтобы участники индустрии могли сосредоточиться на производстве и выпуске контента и минимизировали ресурсы, которые тратятся на его проверку, - сказал директор «Текома» Анатолий Зубашев. - Онлайн-сервис на базе проверенной крупнейшими российскими телеканалами системы ORBOX позволит выявлять проблемные места в медиафайлах и устранить их до передачи заказчику или попадания в эфир».

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Компания «Теком» – российский разработчик программного обеспечения в сфере телерадиовещания и телекоммуникаций. Компания специализируется на проектировании, создании и интеграции готовых ИТ-проектов, а также решений под индивидуальные запросы заказчиков. Среди собственных разработок «Текома»: системы мониторинга и управления сетями связи промышленного класса, системы файлового контроля, мониторинга качества телевещания, конвертации сетевых протоколов и анализа уровня громкости эфира.

Система контроля качества медиафайлов ORBOX – собственная разработка компании «Теком». Программный продукт автоматически проверяет медиафайлы на соответствие техническим требованиям вещателей, производителей и поставщиков контента. Система включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Министерства связи и массовых коммуникаций России.