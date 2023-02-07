АБК запустила онлайн-сервис для участия в электронных торгах

Сервис «Агент в торгах», который ранее работал только на сайте Portal DA для сопровождения участия в торгах по банкротству, стал доступен для желающих приобрести актив с торгов на любой электронной торговой площадке.

По итогам работы сервиса в рамках Portal DA, принадлежащего Сбербанку, в 2022 г. 20% сделок, реализованных на торгах с участием банка, состоялись с помощью сервиса «Агент в торгах». Совокупная стоимость всего приобретенного с участием сервиса имущества составила более 500 млн руб.

Новый онлайн-сервис, разработанный компанией АБК, позволяет быстро и легко принять участие в торгах на любой торговой площадке по фиксированной стоимости. Подача заявки и оформление документов осуществляется полностью онлайн. Весь путь по приобретению актива сопровождается профессиональным агентом что гарантирует допуск к участию в торгах. «Агент» имеет электронную цифровую подпись и аккредитован на всех основных электронных торговых площадках, где проводятся торги разных видов.

Кроме того, сервисом предусмотрена бесплатная консультация по вопросам, связанным с торгами, что дает возможность всем желающим узнать, что такое торги, процедуру их проведения и выгоду приобретения актива таким способом.

Евгения Уткина, заместитель генерального директора АБК, сказала: «Агент в торгах» – это первый сервис для участия в торгах с онлайн-формой для подачи заявок и оформлением документов. Клиенту не нужно посещать офис или направлять скан-копии документов по почте. Профессионализм агента дает возможность любому желающему, не имея опыта участия в торгах, значительно сэкономить время, избежать возможные ошибки и получить возможность приобрести актив на оговоренных площадкой условиях. Сервис придерживается правила «1 торги, 1 клиент», что гарантирует клиентам надежность и конфиденциальность».

Для посетителей сайта Portal DA услуга «Агент в торгах» также остается доступной.