CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Искусственный интеллект на «Доброделе» распознал 240 тыс. фотографий

С октября 2022 г. в мобильном приложении «Добродел» нейросеть определяет проблему по фотографии. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Через приложение “Добродел” можно сообщить о проблеме “здесь и сейчас”. Увидели яму на дороге – сделали фото и за две минуты отправили обращение. С октября прошлого года правильно и быстро выбрать категорию в приложении помогает искусственный интеллект. Он распознал уже более 240 тыс. фотографий. Из них на 45 тыс. фото определил мусор на общественных территориях», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Также нейросеть нашла на снимках 43 тыс. нарушений по категории «Реклама», 23 тыс. по категории «Ямы» и 15 тыс. нарушений чистоты контейнерных площадок.

Искусственный интеллект анализирует загруженные фотографии на смартфонах с системой ОС Android. При использовании устройств iOS необходимо выбирать подходящую категорию самостоятельно.

Сейчас на «Доброделе» представлены 24 категории и 705 подкатегорий тем, которые затрагивают все сферы жизни в Подмосковье. Нейросеть работает по 13 наиболее популярным: «Ямы», «Мусор на общественных территориях», «Контейнерная площадка», «Детская площадка», «Животные без владельцев», «Освещение», «Дорожный знак», «Автобусная остановка», «Реклама», «Борщевик», «Светофор», «Квитанция», «Деревья».

Напоминаем, скачать приложение для Android можно в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play. Версия для iOS размещена в App Store.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

Россиян силком загоняют на российские браузеры. Интернет-магазины вот-вот перестанут работать под Chrome, Opera и Safari

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

В Windows 10 появилась реклама на весь экран, которая отключается за деньги. Видео

Байден пошел войной на Apple. В США хотят превратить iOS в Android

У ИТ-шников осталось четыре дня, чтобы подать заявления на отсрочку от армии. Прошлогодние отсрочки недействительны

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли

10 самых странных объектов во Вселенной

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений
Показать еще