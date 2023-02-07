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Tencent Cloud заключил партнерское соглашение с MONT

Tencent Cloud, китайский облачный гигант, заключил партнерское соглашение с ИТ-дистрибьютором MONT на поставки решений Tencent Cloud для бизнес-заказчиков в страны СНГ: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Об этом CNews сообщили представители MONT.

«Сегодня компании во всех странах постоянно сталкиваются с необходимостью масштабирования своих ресурсов, эффективность их работы зависит от объема используемых данных, гибкости инфраструктуры и функциональности ИТ-инструментов, которые они используют. Tencent Cloud опирается на свой десятилетний опыт работы на рынке Китая и предоставляет удобные для пользователя автоматически масштабируемые безопасные облачные услуги. Наша задача — помочь игрокам региональных рынков подобрать, купить и внедрить нужные им облачные сервисы из большой линейки решений крупнейшего разработчика в Китае. Также у Tencent Cloud есть ЦОД в России, соответствующий федеральному законодательству», — сказал Дмитрий Елин, руководитель облачной дистрибуции MONT.

Tencent Cloud — сервис облачных вычислений от китайской ИТ-компании Tencent.

Среди сервисов Tencent — социальные сети, музыкальные и веб-порталы, средства электронной коммерции, поисковые и платежные системы, мобильные и онлайн-игры (в частности, MMO League of Legends), облачные базы данных и почтовые сервисы. Tencent принадлежат наиболее распространенный в Китае сервис мгновенного обмена сообщениями Tencent QQ, мобильное приложение WeChat и социальная сеть Qzone. Все сервисы и приложения конгломерата Tencent хостятся в собственном облаке Tencent Cloud.

В 2018 г. капитализация Tencent превысила $500 млрд. У Tencent есть ЦОД в России.

***

MONT – российский дистрибутор программного обеспечения. Среди ключевых направлений бизнеса: облачные сервисы, электронная дистрибуция, классическая дистрибуция, экспертные решения. MONT насчитывает более 90 поставщиков ИТ-решений для бизнеса и сеть из 6000 партнеров в России и за рубежом.

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