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МТС интегрирует МТС Travel в программу кешбэка

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении программы МТС Cashback — клиенты сервиса МТС Travel получат до 5% от стоимости бронирования отелей в виде кешбэка.

Клиентам МТС Travel теперь начисляется кешбэк до 5% от стоимости бронирования отелей в России, СНГ и дальнем зарубежье. Процент кешбэка зависит от стоимости бронирования. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«МТС Cashback уже получила признание миллионов — мы видим более чем двукратный рост числа участников программы в сравнении с прошлым годом. Добавляя предложения от компаний экосистемы, мы даем клиентам возможность максимально выгодно пользоваться нашими лучшими продуктами. Стоимость среднего номера составляет несколько тысяч рублей за ночь — а это значит, что полученным кешбэком после недельной поездки можно будет оплатить месяц связи, билет на концерт или зарядку для телефона», — отметила вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу группы МТС Ольга Зиборова.

Участие в программе лояльности доступно не только для абонентов МТС. Зарегистрироваться в МТС Cashback можно по номеру телефона любого оператора.

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МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников. Для развития отельного направления в июле 2022 г. МТС Travel приобрела компанию «Броневик». В настоящее время сервис предлагает клиентам более 16 тыс. объектов размещения для бронирования по России и несколько сотен в странах СНГ и дальнего зарубежья. Оплатить бронирование отеля в любой из доступных стран на сайте МТС Travel можно в рублях картой российского банка любой платежной системы.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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