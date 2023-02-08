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Сотрудники компаний смогут управлять кадровыми документами в мобильном приложении VK HR Tek

VK HR Tek — сервиса, который помогает бизнесу переводить кадровый документооборот в онлайн — вышло бесплатное приложение для сотрудников. В нем можно в несколько нажатий запрашивать, согласовывать и подписывать справки, заявления и другие документы. Доступны версии для iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители VK.

В приложении представлены все функции, которые есть в веб-версии VK HR Tek для сотрудников компаний, работающих с сервисом. Пользователь прямо со смартфона сможет запросить справку, подписать приказ, подать заявление на отпуск или смену должности, ознакомиться с внутренними требованиями. Набор документов, с которыми смогут работать сотрудники, настраивается гибко под потребности бизнеса.

Приложением удобно пользоваться, когда нет доступа к компьютеру: например, если сотрудник находится в пути, в командировке или выехал на объект. В интерфейсе легко работать с документами, и важная информация всегда под рукой — количество дней отпуска, статусы документов и другие данные. Это ускоряет процессы согласования и подписания бумаг: не нужно ждать, пока ответственный специалист вернется в офис со встречи с партнером — он может поставить подпись прямо в приложении.

«Многие компании откладывают переход на КЭДО, опасаясь непонимания со стороны сотрудников. Мобильное приложение устраняет этот барьер, делая работу с документами удобной и доступной из любого места — нужен только смартфон. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу приложения VK HR Tek, сотрудники легко его освоят и начнут активно использовать в работе», — сказал Сергей Молчанов, директор департамента по развитию HR-сервисов VK Tech.

Мобильное приложение VK HR Tek для сотрудников доступно для скачивания в RuStore, Google Play и App Store. Авторизоваться в нем нужно по номеру телефона и СНИЛС — после этого для входа достаточно использовать отпечаток пальца или Face ID.

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