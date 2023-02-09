VideoMost и «Мойофис» – вместе. Интеграция ВКС и почты

Российские компании Spirit, разработчик VideoMost, продукта для совместной работы и корпоративной мобильности, и «Мойофис», разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами, объявляют об интеграции продуктов в рамках технологического партнерства. Об этом CNews сообщили представители Spirit.

В результате проведенной интеграции «Мойофис почта 2» и ВКС сервер VideoMost 9.0 могут использоваться в технологической связке, образуя стек российского ПО для корпоративной мобильности. Сотрудники компаний теперь могут планировать и назначать видеоконференции VideoMost одной кнопкой непосредственно из календаря в веб-приложении «Мойофис почта 2».

Ссылка-приглашение на онлайн-встречу VideoMost формируется автоматически и сохраняется в событии календаря. Пользователи могут использовать эту ссылку для входа в ВКС и рассылки приглашений по внутренним и внешним контактам.

Все участники, приглашенные на онлайн-встречу VideoMost, автоматически получают доступ к ссылке для входа. Присоединиться можно с ПК (браузер или десктоп-приложение) или мобильных устройств iOS и Android. Подключиться к ВКС VideoMost можно также по протоколам SIP/H.323 с ВКС терминалов Poly, Cisco, Avaya, Huawei и др. В интерфейсе ВКС VideoMost возможно не только интерактивное общение по видео и аудио, но также демонстрация экрана, показ презентаций, загрузка материалов, проведение опросов и обмен сообщениями в мессенджере.

«Благодаря интеграции офисного ПО “Мойофис” и ВКС VideoMost пользователи получают доступ к виртуальному рабочему месту, где можно легко перевести письменную коммуникацию в почте в формат онлайн-совещания с коллегами и партнерами, а также использовать весь набор инструментов для совместной работы. VideoMost вместе с “Мойофис” позволяют сочетать различные формы коммуникации и увеличить скорость согласования и принятия решений в коммерческих и государственных организациях. Вместе с “Мойофис” мы обеспечиваем ту самую корпоративную мобильность, без которой в современном мире невозможно успешно вести бизнес», — сказал Дмитрий Шульга, директор по продажам VideoMost.

«Мы расширяем список технологических партнеров, стремясь сделать экосистему совместных решений “Мойофис” более удобной для наших пользователей. Интеграция нашей почтовой системы с ВКС сервером VideoMost увеличивает спектр импортонезависимых решений, доступных на российском рынке. Минувшая пандемия не только выявила ценность удаленных коммуникаций, но и обострила вопросы информационной безопасности. Особенность наших решений заключается в том, что они разворачиваются на серверной инфраструктуре организации или е е доверенного партнера, благодаря чему, заказчик может быть уверен в обеспечении полного контроля над собственными данными», — отметил Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «Мойофис».

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Российские коммуникационные программные продукты Spirit используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживает свыше 1 млрд пользователей более чем в 100 странах мира. Прямые клиенты Spirit сегодня являются производителями более 60% смартфонов в мире.

VideoMost – программный ВКС сервер российской компании Spirit для проведения видеоконференций и ведения коммуникации в мессенджере на ПК, Mac, планшетах, смартфонах и аппаратных ВКС терминалах Polycom, Cisco, Avaya, Huawei и др для корпоративных клиентов.

«Мойофис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мойофис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мойофис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 14 языках. «Мойофис» создает высокотехнологичные продукты с 2013 г. Более 5500 крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании. Учебные заведения во всех субъектах России также выбрали продукты «Мойофис». В партнерскую сеть компании входит более 2400 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мойофис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.