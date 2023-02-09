CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы
|

Злоумышленники тоже смотрят YouTube: чем их привлекают аккаунты в сервисах Google

По данным «Лаборатории Касперского»*, в январе 2023 г. количество попыток перехода пользователей по всему миру на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под сервисы Google, выросло почти в три раза по сравнению с декабрем 2022 г. ― на 189%. В начале февраля 2023 г. тенденция сохраняется. Фишинговые страницы часто создают, чтобы выманить учетные данные, которые могут открыть злоумышленникам доступ сразу ко многим аккаунтам человека в экосистеме Google, например, на YouTube. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

В целом, украденные аккаунты на популярном видеохостинге мошенники могут использовать как площадку для реализации своих целей. Пример мошеннической схемы, с которой сталкивались пользователи в России и за рубежом, выглядит так: атакующие получают доступ к аккаунту популярного блогера, меняют его фон и аватар профиля, а затем запускают трансляцию своего видео. Одна из таких записей, на которую обратили внимание эксперты «Лаборатории Касперского», была посвящена теме криптовалют и сделана якобы от лица Илона Маска. Злоумышленники пытались убедить зрителей перейти по QR-коду, который демонстрируется на экране. В частности, за одной из таких ссылок скрывался скам-ресурс**, на котором якобы проходил розыгрыш криптовалюты. На подобных площадках пользователи рискуют потерять деньги и личные данные.

«Пользователи все чаще сталкиваются с атаками на аккаунты в мессенджерах и социальных сетях. Злоумышленники также используют каналы блогеров, у которых уже есть внушительное число подписчиков, чтобы добраться сразу до большого количества потенциальных жертв. Мы призываем внимательно относиться к безопасности своих аккаунтов и данных ― использовать сложные пароли, настраивать двухфакторную аутентификацию, а также устанавливать защитные решения, которые помогут избежать фишинговых сайтов и заражения вредоносным ПО», ― сказал Роман Деденок, эксперт «Лаборатории Касперского» по анализу спама.

* Данные на основе срабатывания решений «Лаборатории Касперского» за период с 1 декабря 2022 г. по 6 февраля 2023 г.

** Скам — вид онлайн-мошенничества, при котором пользователю предлагают щедрое денежное вознаграждение. Чтобы его получить, просят оплатить комиссию, обычно небольшую. Комиссия достается злоумышленникам, а жертва не получает ничего. Если же для перевода комиссии пользователь вводит данные карты, то рискует и их сохранностью.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Оператор Tele2 начал обмен школьных «пятерок» на мобильный интернет. Но только в отдельных регионах

В WhatsApp встроят бесплатную суперфишку, за которую Telegram берет деньги

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Binance прекращает вывод долларов по всему миру, кроме США

Неизвестные хакеры более полугода стараются уничтожить Tor. Сеть работает медленно и нестабильно

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году

Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли

10 самых странных объектов во Вселенной

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений
Показать еще