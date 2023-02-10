CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Более 160 тыс. жителей столичного региона в 2022 г. воспользовались сервисом «Почты России» «Предварительная запись»

За 2022 г. жители Москвы и области запланировали свой визит на «Почту» около 550 тыс. раз. Записаться заранее на обслуживание в почтовое отделение можно онлайн на сайте «Почты» или через мобильное приложение. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Сервис предварительной записи доступен в большинстве почтовых отделений Москвы и Подмосковья. В каждом отделении есть одно или несколько выделенных операционных окон для обслуживания клиентов по записи. Ближайшие офисы, а также актуальный график работы можно узнать в мобильном приложении или на сайте.

Клиент может выбрать удобные день и час посещения, указать вид услуги, которой собирается воспользоваться. Записаться нужно не менее чем за час до визита. Номер окна отобразится в момент оформления заявки. При необходимости возможно изменить время визита или отменить запись. Также в мобильном приложении можно построить маршрут к почтовому отделению и посмотреть часы загруженности по дням.

Макрорегион Москва включает в себя Управления федеральной почтовой связи г. Москвы и Московской области. В Московском регионе более 1 700 почтовых отделений. В структуру макрорегиона Москва также входят три прижелезнодорожных почтамта, авиационные отделения перевозки почты Внуково, Домодедово и Шереметьево, логистический центр Внуково и Московский региональный автоматизированный сортировочный центр им. В.Н. Бугаенко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

Полиция взломала сверхзащищённый мессенджер и месяцами следила за преступниками

Оператор Tele2 начал обмен школьных «пятерок» на мобильный интернет. Но только в отдельных регионах

В WhatsApp встроят бесплатную суперфишку, за которую Telegram берет деньги

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Binance прекращает вывод долларов по всему миру, кроме США

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как выбрать хорошие TWS-наушники в 2023 году

Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли

10 самых странных объектов во Вселенной

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений
Показать еще