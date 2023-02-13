Москвичи перечислили на благотворительность более 50 млн руб. через mos.ru

Москвичи пожертвовали уже более 50 млн руб. через благотворительный сервис на портале mos.ru, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Вклад в добрые дела сделали свыше 44 тыс. человек. Деньги идут на поддержку подопечных столичных фондов. На данный момент в проекте участвуют больше 70 таких организаций.

«Благотворительный сервис mos.ru продолжает набирать популярность. В прошлом году сумма переводов увеличилась более чем в два раза по сравнению с предыдущим и превысила 31 млн руб.. А всего москвичи пожертвовали уже больше 50 млн руб.. Это удобный способ помочь больным детям, многодетным семьям, людям с особенностями здоровья, а также бездомным животным и многим другим», — сказала Наталья Сергунина.

Она добавила, что в 2022 г. у сервиса появились новые функции. Например, пользователи теперь могут создать собственный благотворительный сбор и подключить к нему друзей и родных. Также в рамках проекта на Арбатско-Покровской линии столичного метро запустили тематический поезд «Помогать по пути», в котором можно узнать о разных программах фондов и сделать пожертвование прямо в дороге.

Через mos.ru неравнодушные москвичи помогли уже многим нуждающимся людям. Среди них девочка Есения, у которой детский церебральный паралич. Благодаря пожертвованиям она прошла эффективную реабилитацию. Ребенок окреп. Ей удалось разработать левую руку, улучшить координацию движений.

Гулина Курбановна несколько десятилетий страдает рассеянным склерозом. С таким диагнозом пенсионерке тяжело заниматься повседневными делами. На пожертвования волонтеры отремонтировали ее квартиру и подарили женщине стиральную машину, чтобы облегчить домашние хлопоты.

Помощь получили и четвероногие подопечные фондов. Так, одна из организаций, которая содержит приюты более чем с 400 собаками, на собранные средства закупила для них около 300 кг сухого корма.

К проекту продолжают присоединяться новые организации. Недавно к сервису подключились фонды, которые помогают тяжелобольным детям из малообеспеченных семей, ребятам с нарушениями слуха, зрения и другими ограничениями по здоровью. Благодаря поддержке москвичей они получают лекарства, участвуют в реабилитационных и развивающих программах.

Чтобы сделать пожертвование, на странице сервиса надо выбрать один или несколько фондов и указать сумму перевода. Регистрироваться на mos.ru для этого необязательно. Направить деньги на благотворительность также можно одновременно с оплатой счетов в разделе «Мои платежи» и в мобильном приложении «Моя Москва».

Благотворительный сервис появился на mos.ru в 2020 г. Его разработал столичный Департамент информационных технологий совместно с городским Комитетом общественных связей и молодежной политики при поддержке Общественной палаты Москвы.