«Телфин» запустил сервис Telme для звонков через Telegram для физических лиц

Российский провайдер коммуникационных решений «Телфин» расширил продуктовый портфель и запустил новый сервис Telme для звонков через Telegram для физических лиц. Такое решение связано с возрастающим объемом пользовательского трафика в мессенджерах, в частности в Telegram. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Telme — новый сервис голосовой связи, позволяющий вызывать телефонные номера и принимать вызовы прямо из приложения Telegram. Telme позволяет пользователям без дополнительных расходов всегда оставаться на связи, где бы они ни находились: и в командировке, и в отпуске, и в путешествии. Для качественной работы Telme нужен только доступ к интернету. Как и в случае со звонками через Telegram, для общения через Telme достаточно услуг широкополосной передачи данных операторов мобильной связи или подключения к Wi-Fi-сетям.

Telme также является выгодной и удобной альтернативой роумингу и travel SIM-картам. С помощью данного сервиса абоненты могут совершать междугородние и международные звонки по внутренним тарифам операторов России, как если бы они находились в Москве или Санкт-Петербурге, а входящие звонки не тарифицируются. Виртуальный номер и услуги SMS-бота и 100 минут звонков по России уже входят в стоимость базового тарифа.

Сервис Telme востребован не только среди часто путешествующих абонентов, нуждающихся в удобной экономичной и надежной голосовой связи, но и у пользователей, которым требуется несколько телефонных номеров для личных или бизнес целей. Примеров множество: виртуальный мобильный номер можно подключить во время поиска работы, продажи или покупки автомобиля или объекта недвижимости, для авторизации в банковских приложениях.

Подключение происходит через бота в Telegram. Среди преимуществ Telme — отсутствие физического носителя номера (SIM-карты), что делает сервис более удобным и не требующим покупки и установки дополнительных физических карт в смартфон. В какой бы точке мира ни был абонент, услуги связи остаются доступными.

«Виртуальные номера — востребованная услуга на современном рынке. Для нас было важно сделать не просто удобное решение, но и позаботиться о его надежности и безопасности. Telme разработан на базе API Telegram и использует все встроенные политики безопасности этой платформы, что обеспечивает сохранность данных наших абонентов», — сказал Александр Красников, технический директор «Телфин».

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон». Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира. По данным CNews, «Телфин» входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии 2022.