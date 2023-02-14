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В Санкт-Петербурге и Ленобласти стартовали продажи тонометра от «Сберздоровья» с услугой удаленного мониторинга

Медицинский онлайн-сервис «Сберздоровье» (входит в индустрию здоровья «Сбера») объявляет о старте продаж тонометра под собственным брендом с услугой удаленного наблюдения кардиологом. Автоматический тонометр с умным мониторингом можно приобрести за 2490 руб. на маркетплейсе «Сбермегамаркет». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Услуга «Умный мониторинг» доступна жителям Северной столицы и Ленобласти и включает в себя не только медицинский тонометр, но и три месяца постоянного наблюдения врачом. Продлить услугу можно на шесть и 12 месяцев. Стоимость на шесть месяцев составляет 1200 руб., на 12 месяцев – 1900 руб.

Новый тонометр синхронизируется со смартфоном, с установленным на нем приложением «Сберздоровья», и при каждом замере данных передает показатели в электронный «Дневник наблюдений». К «Дневнику» имеет доступ врач и пациент. Врач всегда на связи с пациентом и в случае ухудшения показателей может проактивно и быстро отреагировать на изменения – проконсультировать, порекомендовать корректировку лечения или вызов скорой помощи – это можно сделать прямо в приложении, нажав специальную кнопку. Если пациент захочет поговорить с врачом по собственной инициативе, то ему доступны для приобретения телемедицинские консультации.

Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса «Сберздоровье»: «Мы протестировали и внедрили технологию дистанционного мониторинга пациентов с помощью “умных” устройств других производителей во многих регионах и доказали эффективность такого решения – 78% пациентов достигли компенсации состояния. Вывод на рынок собственного устройства – следующий шаг в развитии бизнеса компании. Простое в эксплуатации устройство по доступной цене и персональным врачом, который отслеживает состояние пациента и контролирует возможные ухудшения – это способ повышения эффективности лечения людей с хроническими неинфекционными заболеваниями и наблюдения за их показателями. Сервис особенно актуален для людей старшего возраста, которые хотят не просто замерять показатели сердечного ритма и давления, но и быстро получать квалифицированную помощь».

Умный тонометр освобождает от необходимости самостоятельно контролировать показатели давления, вручную вести дневник замеров и планировать поход в клинику просто для передачи данных врачу. Продукт актуален для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и тем, кто нуждается в постоянном наблюдении врача – например, недавно перенес операцию на сердце. Программу можно приобрести и для родных и близких с кардиологическими заболеваниями – так их здоровье всегда будет под контролем специалиста.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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