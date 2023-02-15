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«Вконтакте» запускает кабинет выплат для прямого получения доходов от инструментов монетизации и поддержит самозанятых

«Вконтакте» представила новый кабинет выплат, через который создатели контента смогут напрямую получать деньги, заработанные с помощью инструментов монетизации: партнерской программы «Вконтакте», маркет-платформы и программы монетизации видео. Для поддержки самозанятых авторов компания в течение полугода планирует начислять повышенное вознаграждение, эквивалентное налогу на профессиональный доход. Об этом CNews сообщили представители VK.

С кабинетом выплат создателям контента будет проще взаимодействовать с площадкой — и удобно выводить заработок на карты российских банков или расчетный счет. Есть и другие преимущества: юридические лица и ИП смогут заключить договор напрямую со «Вконтакте», а самозанятые — автоматически декларировать доход в ФНС. Владельцы сообществ также смогут анализировать эффективность разных инструментов монетизации в сообществе с помощью статистики в быстром доступе.

Марина Краснова, CEO «Вконтакте»: «Мы активно развиваем экосистему продуктов для авторов и делаем особенный акцент на инструментах монетизации. Возможности заработка на платформе активно растут, в прошлом году создатели контента заработали свыше 4 млрд с помощью инструментов “Вконтакте”. Благодаря новому кабинету выплат авторы смогут получать доход еще удобнее прямо в соцсети. Впереди большое количество обновлений продукта — список интегрированных инструментов монетизации и партнеров будет расширяться».

Воспользоваться новым кабинетом могут самозанятые, индивидуальные предприниматели и прочие юридические лица. Соцсеть не берет комиссию за вывод средств. Комиссия для самозанятых в зависимости от выбранного банка-партнера составит от 0,5 до 1,5%. Юридические лица смогут получать деньги на свой расчетный счет без комиссии вовсе.

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