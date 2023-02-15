Wildberries публикует итоги 2022 года

Wildberries представил итоги работы за 2022 г. В семи странах присутствия компания продолжает развивать онлайн-платформу и инфраструктуру для малого бизнеса, сервисы для покупателей и создавать новые рабочие места. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Основные показатели

В 2022 г. покупатели приобрели через Wildberries 1,9 млрд товаров, что на 81% больше, чем в 2021 г. Из них 96% являются социально значимыми и товарами первой необходимости.

Число заказов достигло 1,5 млрд (+88% год к году). Оборот от продаж товаров и услуг на Wildberries (GMV) увеличился на 98% до 1,669 трлн руб.

Самые высокие темпы роста продаж отмечены в категориях: сантехника (+321% год к году); оборудование для умного дома и безопасности (+231%); продукция для садоводства (+224%); фото- и видеотехника (+188%); садовая техника (+185%).





Среди товаров первой необходимости наиболее динамичными темпами росли продажи хозяйственных средств (+158%), продукции для здоровья (+124%) и продуктов питания (+119%).

Наибольшие объемы продаж отмечены в категориях fashion (одежда, обувь, аксессуары), FMCG (продукты, товары для новорожденных, хозяйственные средства и т.д.), продукции для благоустройства дома и дачи, детских товаров, бытовой техники и электроники.

В 2022 г. компания продолжила развивать онлайн-платформу для малого бизнеса, сервисы для покупателей, инфраструктуру в регионах страны и создавать новые рабочие места.

Wildberries продолжает реализовывать собственную уникальную программу лояльности для покупателей, предоставляя за свой счет дополнительные скидки на товары от цен, которые устанавливают продавцы. Объем вложений платформы в скидки составил 249 млрд руб. (на 38% выше к 2021 г.). Максимальный объем инвестиций – 46,6 млрд руб. (+171% год к году) – пришелся на декабрь 2022 г. Данная программа позволяет оказывать поддержку предпринимателям и дополнительно снижает цены для покупателей.

Компанией создано около 100 тыс. новых рабочих мест в различных профессиональных областях отрасли интернет-торговли, большая их часть появилась в регионах страны.

Развитие инфраструктуры

Объем инвестиций в строительство логистических центров составил 28,306 млрд руб.

Wildberries нарастил площадь складской инфраструктуры на 2 млн кв. м: новые объекты появились в Тульской, Ленинградской, Астраханской, Брянской, Мурманской, Пермской областях, Краснодарском и Ставропольских краях и других регионах страны. Совокупная площадь всех логистических объектов компании превысила 2,7 млн кв. м. Это повысило доступность распределительных центров для предпринимателей, позволило им расширить ассортимент локальной продукции на онлайн-платформе и нарастить свои продажи

В процессе строительства находятся еще около 850 тыс. кв. м площадей складских объектов в различных регионах страны

Развитие региональной инфраструктуры позволило ускорить доставку заказов покупателям. Наиболее значительно скорость доставки выросла в населенных пунктах Северо-Кавказского округа, где покупатели стали получать свои заказы, в среднем, на 15 часов быстрее, чем это было в 2021 г. В Северо-Западном округе доставка стала на 12 часов быстрее, в Ямало-Ненецком а.о. – на 11 часов, в Сибирском и Южном округах – на 10 часов.

Международное развитие

В 2022 г. Wildberries запустила продажи в Узбекистане, благодаря чему жители страны получили доступ к широкому ассортименту товаров, а предприниматели – возможность развивать свой бизнес в онлайн-сегменте и выходить на новые рынки.

Запущены первые логистические центры Wildberries в Армении и Киргизии, что позволило представителям местного бизнеса начать прямые продажи товаров на платформе. В Казахстане, в Астане, в 2,5 раза расширена площадь логоцентра, также в Хоргосе заработал пункт приемки поставок от местных предпринимателей.

Поддержка предпринимателей

Компания предложила предпринимателям новый формат маркетинговых акций: вознаграждение за участие благодаря снижению торговой комиссии до 15%, что позволило привлечь рекордное количество участников и предоставить покупателям товары по низким ценам.

Запущена программа субсидирования открытия партнерских пунктов выдачи: владельцы самовывозов получали повышенные выплаты до 7,3% от общего оборота точки. Общий размер выплат предпринимателям-партнерам ПВЗ в 2022 г. составил 22,3 млрд руб.

В 2022 г. Wildberries самостоятельно создавала и внедряла новые решения для повышения уровня сервиса как для покупателей, так и представителей бизнеса – продавцов товаров и услуг, логистических партнеров компании.

Запущен маркетплейс сервисов, где покупатели могут приобрести дополнительные услуги, которыми могут воспользоваться как при приобретении крупногабаритных товаров, так и как отдельно заказать установку, монтаж, ремонт или утилизацию. Это предоставило предпринимателям и самозанятым новую возможность заработка на онлайн-платформе.

Компания усилила контроль за качеством продукции на площадке и защиту предпринимателей от нарушений их авторских прав со стороны других участников рынка: заработала уникальная система «Цифровой арбитраж», проведена интеграция с реестрами Роскачества и Росаккредитации для дополнительной верификация товаров на площадке. Совместно с другими маркетплейсами создана единая информационную систему «Антриконтрафакт».

Цифровизация и ИТ

В 2022 г. Wildberries продолжил работу по цифровизации бизнес-процессов и усилению ИТ-команды: количество ИТ-специалистов выросло почти вдвое до 1300.

Основными направлениями деятельности в области цифровизации стала разработка собственного ПО для совершенствования инфраструктуры компании и создания уникальных технологических сервисов:

«Уберизация» HR-процессов: разработка собственных уникальных ИТ-решений, построенных на принципах платформенной занятости: созданы новые рабочие места в различных сегментах интернет-торговли, что позволяет россиянам повышать свои доходы и управлять своим свободным временем.

Цифровизация сервисов для покупателей. В 2022 г. доля обращений покупателей, обработанная с помощью искусственного интеллекта, выросла с 58% до 81%, что позволило повысить скорость решения запросов и уровень клиентского сервиса.