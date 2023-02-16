На «Яндекс маркете» продавцы смогут получить деньги на развитие бизнеса и вернуть их потом

На «Яндекс маркете» продавцы теперь могут быстро получить деньги на развитие бизнеса, а вернуть их потом. Это рассчитано на малый и средний бизнес. Например, на деньги от «Маркета» можно закупить больше товаров, запустить рекламу или заказать оборудование. Уже сейчас новая возможность доступна части магазинов на маркетплейсе, скоро она начнет действовать и для других продавцов на сервисе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс маркета».

Новая услуга называется «Деньги в оборот» и доступна в личном кабинете на «Яндекс маркете». Воспользоваться ею смогут продавцы, которые имеют оборот на маркетплейсе до 3 млн руб. в месяц и работают с сервисом больше полугода по моделям FBY (хранение, сборка и доставка заказов на стороне «Маркета»), FBS (хранение и сборка заказов на стороне продавца, доставка на стороне «Маркета») или «Экспресс» (хранение и сборка заказов на стороне продавца, экспресс-доставка на стороне «Маркета»).

Продавец сам выбирает, сколько денег получит в пределах доступного лимита и за какой срок их вернет — за три или шесть месяцев. У каждого магазина свой максимальный лимит «Денег в оборот» — он составляет до 1,5 объема продаж на маркетплейсе в предыдущем месяце. Если в следующем месяце оборот будет больше, то лимит может увеличиться.

Цена новой услуги рассчитывается индивидуально для каждого магазина, а оплата происходит так же, как за другие дополнительные услуги маркетплейса, — только за тот период, когда магазин ими пользуется.

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«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 49 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе активно продают товары больше 35 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».