«Вконтакте» разработала алгоритм для анализа медиаконтента и запустила новую ленту рекомендаций

«Вконтакте» представила обновленную ленту медиарекомендаций с акцентом на яркие визуальные форматы и глубокое вовлечение аудитории. Это бесконечная лента с фотографиями, публикациями, клипами и контентными подборками в компактном виде.

«Вконтакте» начала тестирование нового продукта на части аудитории в конце декабря по итогам исследований обратной связи от авторов и пользователей. В рамках эксперимента команда соцсети тестировала несколько вариантов интерфейса — и в результате создала ленту медиарекомендаций с поддержкой фото, клипов, видео и публикаций в разных тематических вертикалях. Новый продукт — продолжение курса обновлений с акцентом на контент и быстрое потребление.

В основе ленты — алгоритмы машинного обучения, которые на новом уровне определяют тематики и анализируют контент на релевантность, актуальность, трендовость и визуальную привлекательность. Одна из главных задач продукта — познакомить аудиторию с новыми интересными авторами, тематиками и форматами, поэтому лента формируется уникальной для каждого пользователя и регулярно обновляется. Точность рекомендаций повышается благодаря различным сигналам: лайкам, просмотрам, комментариям, раскрытию контента, подпискам, репостам и сотням других факторов. Если нажать на любую публикацию, откроется тематическая подборка похожих записей в разных форматах — в том числе с текстами, музыкой, опросами и статьями.

Марина Краснова, CEO «Вконтакте», сказала: «Новая лента медиарекомендаций — квинтэссенция разработок «Вконтакте» в области рекомендаций медиаконтента с использованием нейросетей. Мы обучили алгоритмы анализировать, как аудитория реагирует на разные типы контента, и на основе этих данных развивали рекомендации в наших продуктах: клипах, ленте новостей и рекомендаций, видео. Обновлённая лента «Для вас» объединила весь накопленный потенциал, чтобы предложить лучшие медиарекомендации персонально для каждого пользователя. Продукт будет постоянно развиваться и поддерживать различные форматы соцсети для максимального вовлечения».

Ранее «Вконтакте» провела глобальное обновление ленты и сообществ с фокусом на ярком медиаконтенте, индивидуальности авторов и быстром доступе аудитории к информации. Активность в соцсети растёт: за 2022 г. было опубликовано более 6,3 млрд единиц контента — посты, клипы, статьи, видео, музыка и другие форматы. Благодаря развитию рекомендаций и повышенному вовлечению аудитории, количество просмотров ленты увеличилось на 30%.