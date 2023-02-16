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Wildberries начинает оценивать покупателей. Пользователям с высокой оценкой компания предоставит дополнительные бонусы и сервисы

Wildberries использует оценку покупателями сервисов для глобального улучшения пользовательского опыта. Например, покупатели оценивают продавцов, их товары, уровень сервиса в пунктах выдачи и представителей компании. Это позволяет Wildberries получать объективную информацию о сервисах и совершенствовать их для всех пользователей.

С 15 февраля 2023 г. Wildberries начал тестировать новый инструмент – оценку клиента – ее будут ставить представители компании по результатам взаимодействия с покупателями. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

На первоначальном этапе оценка будет доступна только для внутреннего использования. В будущем Wildberries планирует предложить покупателям с высокими оценками бонусы, специальные предложения, дополнительные услуги.

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