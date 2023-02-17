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«Яндекс» покажет конвертер криптовалют в «Поиске»

«Яндекс» обновил конвертер валют в «Поиске». Теперь помимо данных о классических денежных единицах разных стран пользователям доступна информация о 143 самых популярных криптоактивах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Виджет с графиком курса и инструментом для быстрой конвертации отображается прямо над результатами поиска. Сервис понимает, что именно ищет человек, по текстовым запросам: например, «цена Dogecoin». При их обработке может учитываться даже сленг: «почем эфир» или «битки в турецкие лиры».

Сейчас можно узнать стоимость нужных токенов и коинов в рублях, долларах, евро и других валютах мира. В будущем их станет больше, а еще появится конвертация одних криптоактивов в другие. Сведения о курсе «Яндекс» без задержки получает от CoinGecko, одного из крупнейших агрегаторов информации о цифровых валютах в интернете.

По данным «Яндекса», пятью самыми популярными криптовалютами по количеству запросов в 2022 г. стали Bitcoin, Etherium, Litecoin, Dogecoin и Solana. В девяти случаях из 10 люди интересовались именно первыми двумя.

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