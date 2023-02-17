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За первый год работы мобильного приложения «Зоозавр» совершено более 200 тыс. установок

ГК «Детский мир», мультивертикальный цифровой ритейлер, объявляет об итогах работы мобильного приложения «Зоозавр» за 2022 г. В январе 2022 г. ГК «Детский мир» анонсировала запуск мобильного приложения современной специализированной сети магазинов товаров для животных «Зоозавр». С момента запуска приложения совершено уже более 200 тыс. установок, и в настоящее время объем продаж через приложение сравнялся с показателями web-сайта. Об этом CNews сообщили представители ГК «Детский мир».

В мобильном приложении «Зоозавр» на сегодняшний день представлено более 20 тыс. SKU популярных и эксклюзивных брендов премиального, среднего и экономсегмента. При этом значимая доля ассортимента – это корма, лакомства, игрушки и аксессуары собственных торговых марок компании: Carnica, Harty, Light Bites, Homzen, Dr. Petzer, Zoozavr, Barbaks.

Помимо товаров повседневного спроса в мобильном приложении «Зоозавр» представлен целый ряд товаров категории «Ветеринарная аптека», которые также можно заказать и забрать в любом удобном магазине «Зоозавр».

Сегодня «Зоозавр» – не только приложение для совершения покупок, но и сервис для просмотра акций и спецпредложений, отслеживания заказов, а также платформа для записи своего домашнего питомца к грумеру или ветеринару.

«“Детский мир” является ключевым поставщиком подарков и хорошего настроения для детей и их родителей. Мы стремимся к тому, чтобы и “Зоозавр” стал площадкой, на которой любой владелец домашнего любимца нашел все самое необходимое по доступной цене», - сказала Наталья Рычкова, начальник управления по внешним коммуникациям ГК «Детский мир».

В декабре 2022 г. командой разработчиков «ДМ-тех» (входит в ГК «Детский мир») был обновлен визуальный фирменный стиль приложения.

«После официального запуска мобильного приложения “Зоозавр” командой онлайн-маркетинга была проведена колоссальная работа по ASO и внешнему продвижению приложения, которая позволила достичь кратного роста MAU. Что привело к существенному росту доли мобильного приложения в товарообороте», - отметил Константин Бровка, директор по e-marketing ГК «Детский мир».

Мобильное приложение «Зоозавр» доступно для скачивания в App Store и Google Play.

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Группа компаний «Детский мир» — мультивертикальный цифровой ритейлер, Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «Детмир мини», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр». По состоянию на 30 июня 2022 г. группа включает 1123 магазина, расположенных в 442 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии.

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