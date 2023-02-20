CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Почта банк» запустил собственный билетный сервис

«Почта банк» запустил собственный онлайн-сервис по покупке билетов на культурные мероприятия. Через витрину банка можно приобрести билеты на мероприятия по всей стране без наценки и комиссии. Общие инвестиции в проект превысят 150 млн руб. до конца 2023 г. В банке рассчитывают выйти на окупаемость уже в конце текущего года, а в перспективе ближайших лет – войти в топ-5 игроков этого сегмента.

Сервис запущен на базе платформы SmartBilet, которую «Почта банк» приобрел в 2022 г. Сегодня в билетной витрине представлены более чем 18 тыс. мероприятий по всей стране. Сервис активно развивается, и до конца года число учреждений культуры и мероприятий вырастет более чем вдвое, прогнозируют в банке. Билетная витрина интегрирована в мобильное приложение «Почта банк онлайн», а также представлена на сайте «Почта банка». Билеты можно оплатить любой банковской картой, в том числе Пушкинской – на мероприятия, входящие в программу. Сервис также позволяет доплатить за покупку билетов с другой карты, если средств на Пушкинской карте недостаточно.

Одно из преимуществ билетного сервиса «Почта банка» как оператора Пушкинской карты – возможность приобрести по ней групповые билеты с помощью сервиса «коллективная покупка», а также оформить бесплатные билеты сопровождающих для похода на мероприятие группой учащихся от 10 человек. На витрине «Почта банка» также представлены эксклюзивные мероприятия от партнеров.

«Мы хотим, чтобы у наших клиентов было под рукой все, что нужно каждый день: не только финансовые сервисы, но и возможность выбрать и сразу купить билеты для досуга. Запуск билетного сервиса добавляет в приложение новый полезный и привлекающий аудиторию функционал. Онлайн-продажи билетов – большой и динамично растущий сегмент с огромными перспективами, который нам, как банку и оператору программы «Пушкинская карта», очень интересен. Мы намерены активно развивать это направление и в перспективе ближайших лет войти в топ-5 ведущих игроков этого сегмента, составив конкуренцию ведущим билетным агрегаторам», – сказал начальник службы электронного бизнеса «Почта банка» Михаил Бахиркин.

Перейти в билетную витрину в мобильном приложении «Почта банк онлайн» можно из раздела «Для вас» или истории в верхней части экрана. Далее вы можете отфильтровать поиск билетов по городам, мероприятиям или учреждениям культуры, а также выбрать возможность покупки билетов по Пушкинской карте или билетов сопровождающих. Далее нужно выбрать удобное время, место на схеме зала и произвести оплату. После покупки билет будет отправлен на почту клиента и сохранен в его профиле в мобильном приложении (для авторизованных пользователей).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Компьютерный гений превратил YouTube в бесплатное и безлимитное хранилище файлов. Google бессильна

CNews Analytics выпустил атлас импортортозамещения

VK купила «Учи.ру» за 8,7 миллиарда

Россияне придумали легальный способ обхода санкций. Можно пользоваться Netflix и другими антироссийскими сервисами

Хакеры-любители объединяются с профессиональными киберпреступниками для атаки на Россию

Роскомнадзор создал ПВО для интернета. Испытывается система обезвреживания инфобомб и хайпа

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие роторные бритвы для мужчин: выбор ZOOM

Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа

Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще