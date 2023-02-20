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«VK реклама» поможет за несколько секунд создать видеоролики для продвижения

На платформе «VK реклама» появилось решение для автоматического создания видеороликов. Алгоритмы платформы за несколько секунд сделают видеорекламу на основе изображений рекламодателя и готовых шаблонов в кабинете. Об этом CNews сообщили представители VK.

С помощью нового инструмента бизнес может быстро и без дополнительных затрат создать видео, которое расскажет о продукте или услуге. Система экономит время на создание рекламных роликов, и сама подбирает эффективные форматы, чтобы охватить максимальное количество целевых пользователей.

Для того чтобы автоматически создать видео из картинок, в универсальные объявления достаточно загрузить изображения и добавить тексты. Алгоритмы проанализируют все элементы и предложат несколько вариантов роликов. Модели «VK рекламs» адаптируют видео под все доступные места и площадки для показа. При необходимости готовый ролик можно отредактировать: например, добавить в него еще одно изображение.

Инструмент доступен при продвижении сайтов и сообществ. В дальнейшем его можно будет использовать в рекламе мобильных приложений, интернет-магазинов и других объектов.

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