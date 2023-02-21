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eXpress и «Ростелеком-cолар» подтвердили сертификатом высокий уровень защиты корпоративных переписок

В рамках стратегии обеспечения безопасности корпоративных коммуникаций специалисты российской платформы eXpress и «Ростелеком-cолар», разработчика DLP-системы Solar Dozor, выпустили официальный сертификат совместимости двух продуктов. Перед этим интеграцию неоднократно протестировали в испытаниях и нескольких крупных проектах. Об этом CNews сообщили представители eXpress.

Контроль информации в корпоративных мессенджерах – одна из ключевых возможностей Solar Dozor. С помощью востребованной функции офицеры ИБ российских компаний предотвращают утечки конфиденциальной информации через мессенджеры и проводят расследования инцидентов безопасности.

Чтобы в условиях импортозамещения повысить уровень защиты данных от внутренних инцидентов, в Solar Dozor была добавлена функция мониторинга платформы коммуникаций и мобильности eXpress. Теперь компании подтвердили возможность двусторонним сертификатом совместимости.

«В своих продуктах мы планомерно следуем путем импортозамещения, обеспечивая совместимость со все большим набором российских операционных систем и технологий передачи данных. В арсенале возможностей Solar Dozor - мониторинг набора наиболее распространенных в корпоративной среде мессенджеров, таких как WhatsApp, Telegram, Skype, Cisco Webex Teams, MS Lync, Viber. Теперь к ним добавился eXpress”, - отметил Илья Лушин, руководитель продукта Solar Dozor «Ростелеком-cолар».

Оба продукта входят в единый реестр отечественного ПО и сертифицированы ФСТЭК России. Это говорит о том, что Solar Dozor и eXpress соответствуют самым высоким требованиям безопасности. Корректную работу в результате интеграции решений подтверждает официальный сертификат совместимости.

«Интеграция eXpress с продуктами “Ростелеком-солар” – это возможность для компаний комплексно подойти к вопросу обеспечения необходимого уровня защиты данных в организации. Не просто внедрить разрозненные продукты, а объединить их в единую инфраструктуру», – сказал Андрей Врацкий, CEO eXpress.

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eXpress — российская платформа корпоративных коммуникаций и мобильности, которая включает мессенджер, звонки, видеоконференции, платформу для разработки корпоративных ботов BotX, а также единое окно бизнес-приложений Smart Apps, которые обеспечивают мобильный доступ к информационным системам компании.

Solar Dozor – система предотвращения утечек информации (DLP). Блокирует передачу конфиденциальных документов, помогает выявлять признаки корпоративного мошенничества, позволяет заниматься профилактикой инцидентов безопасности.

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