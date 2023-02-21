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Ozon запустил платформу для внешних разработчиков

Ozon запустил платформу для внешних разработчиков Ozon for Dev. Она объединит разработчиков, которые участвуют в создании и поддержке ИТ-инфраструктуры вокруг маркетплейса. Они смогут быстро разобраться в технических вопросах по интеграции с маркетплейсом и предлагать собственные идеи по развитию сервисов Ozon для внешних ИТ-специалистов.

Ozon for Dev будет полезна более чем 60 тыс. партнеров и разработчиков, которые уже используют API Ozon, чтобы автоматизировать работу с большим количеством товаров и заказов.

Ozon for Dev – информационная платформа для ИТ-специалистов, которые работают с API маркетплейса. На площадке они получат свежую информацию о продуктовых решениях и смогут изучать практические кейсы и участвовать в обучающих мероприятиях с экспертами Ozon.

Платформа Ozon for Dev дает возможность внешним разработчикам общаться друг с другом и с представителями Ozon. Функциональность площадки позволяет обмениваться опытом и находить ответы на технические вопросы. На форуме будет собрана база знаний, которая поможет ИТ-специалистам быстро найти вопрос по интересующей теме. Также разработчикам предлагают оставить отзывы для подготовки улучшений со стороны Ozon.

Ozon предлагает своим партнерам сервисы по интеграции через API, которые автоматизируют работу с площадкой. Ими пользуются продавцы платформы, рекламные агентства и сторонние логистические компании. На сегодняшний день API-платформы Ozon востребованы среди более 60 тыс. партнеров и разработчиков.

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