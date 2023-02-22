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Средний доход пунктов выдачи заказов «Яндекс маркета» за год вырос почти в два раза

В 2022 г. средний доход брендированных пунктов выдачи заказов «Яндекс маркета» (ПВЗ) вырос на 84% по сравнению с 2021 г. Такие пункты отдают заказы покупателям, принимают посылки от магазинов-партнеров сервиса и оказывают другие услуги.

«Маркет» развивает свою сеть пунктов выдачи. Так, к концу 2022 г. количество брендированных ПВЗ сервиса увеличилось в 2,8 раза относительно этого же периода годом раньше. В начале 2023 г. рост показателя ускорился: сейчас у «Маркета» уже на 37% больше таких пунктов, чем в конце 2022 г.

Покупатели стали чаще забирать товары в ПВЗ «Маркета»: в 2022 г. доля заказов с доставкой в пункты выдачи выросла на сервисе до 59%. Популярность этого способа получения товаров также подтверждает исследование «Маркета» и GfK Rus. Оно показало, что 74% онлайн-покупателей хотя бы раз в 2022 г. получали заказы в пунктах выдачи — это относится к ПВЗ не только «Маркета», но и других сервисов.

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