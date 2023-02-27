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Минцифры: иностранные граждане могут оформить полис ДМС на «Госуслугах»

Минцифры России сообщило о том, что теперь иностранцы могут оформить полис ДМС (добровольного медицинского страхования) на «Госуслугах» и оплатить онлайн.

Полис ДМС — это обязательный документ для иностранных граждан в России. Он необходим для получения медпомощи и трудоустройства на территории страны. Полис ДМС обязателен для получения патента на работу иностранным гражданам. Его можно оформить сроком на 3, 6, 9 и 12 месяцев. Документ поступит в личный кабинет «Госуслуг» в электронном виде после оплаты на сайте страховой компании.

Как оформить ДМС иностранцу: зайти на портал под учётной записью Госуслуг, она должна быть подтверждённой; заполнить заявление; когда заявление будет принято, перейти по ссылке из личного кабинета и оплатить ДМС на сайте страховой;

Если всё оформлено верно, в течение 2 рабочих дней электронный полис ДМС придёт в личный кабинет «Госуслуг».

Получить полис ДМС можно на портале «Госуслуг».

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