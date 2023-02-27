CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Жители Карелии стали чаще совершать звонки с помощью мобильного интернета

МТС объявляет о росте спроса на звонки с помощью мобильного интернета в Республике Карелия. За 2022 г/ количество пользователей технологией VoLTE, позволяющей совершать голосовые вызовы через сеть LTE, увеличилось более чем на 70%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технология VoLTE обеспечивает более быстрое соединение и сверхчеткую передачу голоса с ощущением присутствия собеседника в комнате. Кроме того, она дает возможность совершать звонки, не прерывая интернет-сессии. Это удобно, когда смартфон используется как домашний или рабочий Wi-Fi-роутер – можно разговаривать и одновременно загружать контента на высокой скорости. Технология VoLTE не расходует интернет-трафик и не увеличивает стоимость услуг – минуты тарифицируются согласно условиям подключенного пакета.

«Мы первыми из операторов предоставили жителям Карелии доступ к технологии VoLTE. Сейчас примерно треть наших абонентов активно пользуются этой возможностью. Учитывая растущую нагрузку на сеть в регионе, мы постоянно работаем над улучшением качества связи: обновляем оборудование и устанавливаем дополнительное там, где это необходимо, чтобы люди имели доступ к быстрому мобильному интернету и сервисам нашей экосистемы», - сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Технология VoLTE доступна практически на всех моделях современных смартфонов крупных брендов. Для того чтобы воспользоваться новыми возможностями, необходимо подключить бесплатную услугу «Интернет-звонки» с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете на сайте компании. После подключения услуги на дисплее смартфона появится значок VoLTE. Звонки через VoLTE тарифицируются, как обычные звонки — дополнительно ничего оплачивать не нужно.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Легендарный «Энвижн» прекратил существование

Китай готовит к запуску гигантский космический флот для «уничтожения» Starlink Илона Маска

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

МТС купил российскую платформу интернет-рекламы

Доставка и магазины - самые опасные сервисы. Это лидеры по объему утечек

США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов»

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM

Неубиваемые умные часы: лучшие модели с защитой от воды и ударов

Обзор наушников Soundcore Space Q45: рекордная автономность и мощные басы

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще