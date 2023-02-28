«Яндекс путешествия» запустили приложение для бронирования отелей с кешбэком и поиска авиабилетов

У «Яндекс путешествий» появилось мобильное приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов по России и миру. Сейчас в нем доступно более миллиона отельных номеров с реальными фотографиями и отзывами пользователей, а также маршруты от сотен авиакомпаний.

Приложение предлагает выгодные цены на отели и обеспечивает круглосуточную поддержку пользователей в чате. Для подписчиков «Яндекс плюса» действует кешбэк за бронирование — до 10% от общей стоимости заказа, который можно потратить на будущие путешествия или в других сервисах «Яндекса».

Найти подходящий отель помогут удобные фильтры — например, поиск по карте и выбор жилья с бесплатной отменой бронирования. Во вкладке «Поездки» собрана вся информация о путешествии, прогноз «Погоды» на нужные даты и рекомендации интересных мероприятий из «Яндекс афиши».

«“Яндекс” всегда старался дать пользователям лучшие сервисы для жизни. Сейчас потребность в надежном инструменте для бронирования отелей выросла как никогда: только в 2022 г. число таких заказов у нас напрямую выросло в 10 раз, — сказал Евгений Абрамзон, директор по продукту «Яндекс путешествий». — Поэтому мы запустили удобное приложение с кешбэком баллами “Яндекс плюса” за оплату гостиниц. В нем также можно найти дешевые авиабилеты. Уверены, что поддержим традицию “Яндекса” решать проблемы пользователя удобными технологичными сервисами».

Для тех, кто пока не выбрал место отдыха, «Путешествия» готовы дать совет. Достаточно сделать селфи: приложение оценит уровень усталости и предложит, куда лучше отправиться. Например, рекомендует погреться неделю на пляжах Дубая, чтобы восстановить силы, или погулять на выходных по музеям Санкт-Петербурга тем, кто полон сил и энергии. Функция пока доступна только для смартфонов на Android, в ближайшее время будет также доступна для iOS.

Приложение бесплатное и доступно для смартфонов на iOS и Android.