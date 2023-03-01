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В «Яндекс картах» появилась оплата парковки в Москве

Московские водители могут оплачивать парковку в «Яндекс картах» — там же, где строят маршруты для своего автомобиля. Теперь для этого им не нужно переключаться между приложениями или платить по SMS. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Достаточно припарковать автомобиль и активировать в приложении слой с парковками, нажав на экране на значок Р. Затем найти свою парковку, нажать на нее и в появившейся карточке оплатить нужное время. Если окажется, что оплаченного времени не хватает, — парковку можно продлить. А если сделали все раньше, чем планировали, — завершить досрочно. При этом деньги вернутся на парковочный счет. Ими можно будет частично или полностью оплатить следующую парковку.

Сейчас все работает в приложении «Яндекс карт» на Android и iOS, а позже появится и в «Навигаторе». Оплата доступна на городских парковках, кроме закрытых шлагбаумами.

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«Яндекс карты» помогают находить места и строить до них маршруты на любом транспорте. На маршрутах для автомобилей «Карты» учитывают прогноз пробок, подсказывают повороты и допустимую скорость. А также предупреждают о камерах и дорожных работах.

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